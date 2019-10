Potrivit Prospectului de emisiune publicat in Monitorul Oficial, valoarea nominala a unui titlu este 1 leu. Pentru titlurile cu scadenta la un an dobanda este 3,50%, pentru cele cu scadenta la doi ani dobanda urca la 4%, iar pentru cele pe 3 ani - 4,5%.Subscrierile pot fi realizate pana pe 31 octombrie 2019 prin intermediul subunitatilor postale din reteaua Posta Romana si prin Trezorerie.In mediul urban, subscrierile realizate prin reteaua Posta Romana se incheie cu o zi mai devreme iar in mediul rural cu doua zile mai devreme.Veniturile realizate de persoanele fizice din subscrierea si detinerea de titluri de stat nu se impoziteaza.Fondurile obtinute in cadrul acestor emisiuni vor fi utilizate pentru finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publice.Deficitul bugetar a crescut cu 50% in primele opt luni. Continuam sa cheltuim mult mai mult decat incasamEmiterea titlurilor de stat pentru populatie va continua pe tot parcursul anului 2019. In fiecare luna perioada de subscriere va fi de trei saptamani, iar maturitatile vor fi stabilite in functie interesul manifestat de investitori.Citeste si despre noua strategie de indatorare: Finantele vor mai multi lei de la banci. De ce se teme BNR ...citeste mai departe despre " Statul se imprumuta iar de la populatie ca sa acopere deficitul enorm: Promite dobanzi de pana la 4,5%, care nu se impoziteaza " pe Ziare.com