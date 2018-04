Statul va imprumuta luna aceasta aproape 4 miliarde de lei de la banci. Ce va face cu banii

Din totalul sumei, Finantele vor sa atraga 600 milioane de lei prin certificate de trezorerie, pentru care au programat o licitatie la 16 aprilie.Totodata, statul intentioneaza sa imprumute 2,8 miliarde lei prin obligatiuni de stat de tip benchmark, suma care ar putea fi majorata cu 420 milioane de lei prin sesiuni suplimentare.Calendarul prevede in aprilie patru licitatii in valoare de 500 milioane de lei fiecare si una de 600 milioane de lei, cu maturitati de 3,5 si 7 ani, acestea reprezentand redeschiderea unor emisiuni de obligatiuni mai vechi.Finantele vor lansa si o emisiune noua, cu scadenta la 10 ani, in valoare de 200 milioane de lei, stabilita pentru 16 aprilie.Sumele vor fi utilizate pentru finantarea deficitului bugetului de stat si refinantarea datoriei publice in luna aprilie.La nivelul intregului an, Finantele vor sa imprumute de la bancile din Romania 48-50 miliarde lei, nivel similar cu cel propus pentru anul trecut.De asemenea, si-a propus sa contracteze circa 4,5-5 miliarde euro (echivalent) de pe pietele externe, in functie de conditii si oportunitati, cu peste 60% fata de nivelul atras in 2017.Romania are nevoie in acest an de o finantare bruta la nivel guvernamental de circa 74 miliarde lei, pentru a acoperi deficitul bugetar prognozat, de 2,97% din PIB (aproximativ 27 miliarde lei), precum si datoria publica de refinantat, care se ridica la 47 miliarde lei.Ministerul Finantelor intentioneaza sa finanteze deficitul bugetar in proportie de 75% de pe piata interna, restul fiind atras de pe pietele internationale.Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat anul trecut cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, dar cu 32,8% mai mare decat cel din 2016.Deficitul bugetar semnaleaza insa o crestere accelerata, avand in vedere ca dupa primele doua luni a ajuns la 5,5 miliarde lei (0,59% din PIB), perioada a anului care consemneaza de regula excedent. In perioada similara a anului trecut, excendentul bugetar se situa la 397,1 milioane lei.Citeste si:Avem deficit ...citeste mai departe despre " Statul va imprumuta luna aceasta aproape 4 miliarde de lei de la banci. Ce va face cu banii " pe Ziare.com