Suciu: BNR este deschisa la dialog si la conlucrare cu toate institutiile in limitele mandatului si ale decentei interlocutorului

"BNR este deschisa la dialog si la conlucrare cu toate institutiile statului, in limitele mandatului sau definit de lege si ale decentei interlocutorului. Dar orice dialog, orice proces de comunicare trebuie sa porneasca de la probleme reale si trebuie sa se bazeze pe intelegerea corecta si onesta a situatiei.Din pacate, asistam la acelasi atac dezlantuit cu acuze extrem de grave, fara probe, proferate in public din partea domnului senator Daniel Zamfir si a avocatului Gheorghe Piperea , care, potrivit domnului Zamfir, este autorul tuturor initiativelor legislative promovate de acesta in Parlament. Un dialog real este binevenit atunci cand cei implicati pot contribui cu clarificari, dar nu si atunci cand este deturnat pentru a intretine artificial o stare de confuzie", mentioneaza purtatorul de cuvant al bancii centrale intr-o declaratie transmisa, marti, presei.Potrivit sursei citate, senatorul Daniel Zamfir si avocatul Gheorghe Piperea au inceput din data de 13 ianuarie, la postul de televiziune Antena 3, un atac la reputatia Bancii Nationale a Romaniei prin proferarea unor "acuzatii fara fundament, bazate pe neadevaruri si neintelegeri grave legate de implicarea BNR in pietele financiare interbancare"."Desi reprezentantii BNR au raspuns, subliniind prin interventii publice neclaritatile si neadevarurile exprimate, domnul senator a continuat sa propage acuzatiile respective, fara niciun amendament.In consecinta, sunt necesare mai multe precizari: Piata financiara interbancara (monetara, valutara), infiintata in 1995, este un canal esential prin care se transmite politica monetara, atributul exclusiv al BNR, consacrat prin lege. Prin stabilirea ratei dobanzii de politica monetara, BNR defineste si culoarul de variatie a dobanzilor pe piata interbancara, in scopul indeplinirii obiectivului sau fundamental, asigurarea stabilitatii preturilor pe termen mediu. Ratele dobanzilor interbancare indeplinesc, in consecinta, un rol vital in configurarea politicii monetare", se spune in declaratie.Dan Suciu mentioneaza ca indicii de referinta ROBOR au fost stabiliti pentru transparentizarea si definirea tendintelor si a eficientei politicii monetare, precum si a corelatiilor vitale cu piata va ...citeste mai departe despre " Suciu: BNR este deschisa la dialog si la conlucrare cu toate institutiile in limitele mandatului si ale decentei interlocutorului " pe Ziare.com