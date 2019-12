Nivelul cheltuielilor marcheaza un record in privinta cumparaturilor online de Black Friday din SUA. De asemenea, reprezinta cea de-a doua cea mai mare vanzare online intr-o zi de reduceri din istoria tarii, cu putin sub sumele incasate anul trecut cu ocazia Cyber Monday, atunci cand consumatorii au cheltuit cu 500 de milioane de dolari mai mult, indica datele Adobe.Vanzarile online de Black Friday au crescut cu aproximativ 20% fata de anul trecut, potrivit Adobe Analytics, care masoara tranzactiile a 80 din cei mai buni 100 de retaileri online din SUA.Printre cele mai vandute produse s-au numarat papusile "LOL Surprise", articole legate de subiectul filmului Frozen 2, jocul FIFA 20 si o consola de jocuri Nintendo.Adobe prevede ca un nou record va fi doborat cu ocazia Cyber Monday din acest an (luni, 2 decembrie), cand se estimeaza ca vor fi cheltuiti 9,4 miliarde de dolari. Federatia Nationala de Retail se asteapta ca 69 de milioane de cumparatori americani sa profite de chilipirurile online de luni.Cresterea de vineri a cumparaturilor in mediul online a fost insotita de o scadere de 6,2% a vanzarilor in magazine, conform datelor furnizate de ShopperTrak, mentionate de CNBC.Adobe se asteapta ca vanzarile cu ocazia Small Business Saturday (Sambata pentru intreprinderile mici), in care cumparatorii sustin magazinele locale mici, sa ajunga la aproximativ 3,6 miliarde de dolari.Vanzarile online de Ziua Recunostintei de joi au atins un record de 4,4 miliarde de dolari, cu 20% mai mult decat anul trecut. Aproape jumatate din achizitii au fost facute de pe telefoanele mobile. ...citeste mai departe despre " Suma record cheltuita online de americani de Black Friday - care au fost cele mai cumparate produse " pe Ziare.com