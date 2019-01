Alte state membre in care riscul de saracie in randul tinerilor care lucreaza este unul ridicat sunt: Luxemburg (20%), Danemarca (19,1%), Spania (19%) si Estonia (18,4%).La polul opus, in trei state membre riscul de saracie in randul tinerilor care lucreaza este mai mic de 5%, respectiv Cehia (1,5%), Slovacia (3,8%) si Finlanda (4,2 %).In anul 2017, in Uniunea Europeana proportia tinerilor cu varsta intre 18 si 24 de ani care munceau, dar erau expusi riscului de saracie era de 11%, cu 1,1 puncte procentuale sub cifra din 2016. Eurostat semnaleaza ca aceasta proportie a scazut in fiecare an, dupa ce a atins un varf de 12,9% in anul 2014.O tendinta similara s-a inregistrat si in Romania, unde proportia tinerilor cu varsta intre 18 si 24 de ani care munceau dar erau expusi riscului de saracie a scazut de la un varf de 33,5% inregistrat in anul 2015 pana la 31,2% in anul 2016, pentru a ajunge la 28,2% in anul 2017.Persoanele sunt identificate ca fiind expuse riscului de saracie daca venitul lor disponibil echivalat este mai mic de 60% din mediana veniturilor disponibile la nivel national, dupa ce au fost luate in considerare transferurile sociale.Citeste si Angajatii din Romania au cel mai mare risc de saracie din UE ...citeste mai departe despre " Suntem pe primul loc in UE: 1 din 3 tineri romani care lucreaza este expus riscului de saracie " pe Ziare.com