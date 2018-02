Sute de artisti sunt in pragul disperarii din cauza modificarilor fiscale si ameninta cu proteste: Ni se cere, de fapt, o dijma

"Declaram prin prezenta ca am decis sa ne asumam riscurile financiare aferente si sa nu depunem declaratia 600 in acest an. Nu o facem din cauza ca ne depaseste complexitatea formularului ori procedura de depunere sau din cauza ca in general nu dorim sa facem aceste declaratii", se arata in petitia "Modificati Codul Fiscal! Revolutia fiscala ingroapa sectorul independent", semnata de 625 de persoane pana acum.Artistii au luat aceasta decizie in semn de protest fata de prevederile noului Cod Fiscal (Ordonanta de urgenta 79/2017), prevederi carora le corespunde declaratia 600 si care, "in ceea ce priveste domeniul nostru, sunt profund neechitabile, aberante si vadind necunoasterea naturii activitatilor independente, neprofesionalism si un dispret cu totul exceptional la adresa cetatenilor acestei tari".Ei adauga ca amanarea sau eliminarea declaratiei 600 nu schimba cu nimic problema: "eliminarea formularului nu anuleaza cu nimic sistemul absurd de taxare fiscala a independentilor"."Nu e vorba ca noua ni se cere sa 'imprumutam' Statul, noua ni se cere, de fapt, o dijma: imprumuturile se restituie, dijma nu. Iar noi nu acceptam ca Statul sa se transforme intr-un stapan feudal, iar noi - in iobagi.In ciuda afirmatiilor coalitiei la guvernare, scutirea de la obligativitatea platii contributiilor pentru cei cu venituri sub salariul minim nu reprezinta o 'facilitate fiscala', ci o povara asupra acestei categorii: cei care vor/au nevoie sa se asigure pentru sanatate si pensie au de platit contributii minime de peste doua ori mai mari fata de acum doua luni (contributia la sanatate, de exemplu, a crescut de la 80 la 190 lei/luna) ", mai spus artistii.Sutele de oameni care au semnat sustin ca nu doresc sa participe "voluntar la aplicarea unui Cod Fiscal abuziv la adresa celor mai vulnerabili dintre noi, fara legatura cu realitatea muncii noastre si care, in final, reprezinta un atentat la solidaritatea sociala, la ideile de proportionalitate si echitate si la rolul unui Stat in serviciul cetateanului, nu invers. Acest Cod Fiscal trebuie modificat!".Printre cei care au semnat petitia se numara actrita Dorina Chiriac, artistii Lia si Dan Perjovschi, actrita Lia Bugnar, scriitorul Alex Tocilescu, regizorul Iulia Rugina, cantareata Maria Raducanu, actorul Mihai Calin si actrita Dorotheea Pet ...citeste mai departe despre " Sute de artisti sunt in pragul disperarii din cauza modificarilor fiscale si ameninta cu proteste: Ni se cere, de fapt, o dijma " pe Ziare.com