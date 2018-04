Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune insa ca nu stie din ce cauza oamenii s-au trezit cu mai putini bani in buzunar, precizand ca trebuie vazut ce s-a intamplat."Asa cum v-a spus si Olguta Vasilescu, acolo unde s-a intamplat asa ceva trebuie vazut de ce s-a intamplat, care sunt motivele", a declarat Teodorovici, prezent la o conferinta organizata de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.In momentul in care i s-a atras atentia ca nu sunt cazuri punctuale, ci domenii intregi in care salariile au scazut, cum ar fi sanatatea, ministrul de Finante a spus ca Guvernul a reparat ceea ce s-a promis anul trecut si nu a fost pus in practica."Trebuie discutate lucrurile, ati vazut ca noi am tot luat masuri de indreptare acolo unde lucrurile au stat altfel decat am spus in 2017", a adaugat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici.In raportul publicat de INS se arata ca venitul salarial mediu net a scazut in sanatate si asistenta sociala cu 2,1% in februarie 2018, comparativ cu luna precedenta.Singurele domenii din sectorul bugetar unde s-au inregistrat usoare cresteri ale castigului salarial mediu net in a doua luna a anului in curs sunt invatamantul (crestere de 1,1%) si administratia publica (crestere de 0,6%).Si in ianuarie multor bugetari le-au scazut salariile, odata cu trecerea contributiilor de la angajator la angajat, chiar daca autoritatile, in frunte cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, au dat asigurari repetate ca nu se va intampla, iar dupa ce au fost puse fata in fata cu realitatea din teren au incercat sa dea vina pe angajatori.In ciuda tuturor evidentelor, Olguta Vasilescu insista: Salariile nu scad. Ori s-a calculat gresit, ori angajatorul fura angajatul ...citeste mai departe despre " Teodorovici, despre datele oficiale care confirma scaderi de salarii: Trebuie sa vedem ce s-a intamplat " pe Ziare.com