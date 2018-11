Teodorovici explica de ce stoarce de bani companiile de stat: Daca au rezerve mari in banci inseamna ca nu sunt conduse bine

In ultimele saptamani, Ministerul Energiei a cerut conducerii companiei Romgaz - la care este actionar majoritar - sa plateasca dividende suplimentare in valoare de nu mai putin de 716.885.664 de lei. Acest lucru poate pune probleme in conditiile in care si anul trecut Romgaz a virat 747,7 milioane de lei, ca dividende suplimentare. Iar astfel de plati suplimentare anuale pot duce, pana la urma, inclusiv la decapitalizarea companiei. Or, Romgaz are inca de facut investitii.De asemenea, Transgaz si-a anuntat actionarii ca urmeaza sa plateasca dividende suplimentare catre stat. Or, compania ar putea avea nevoie de fiecare ban, in conditiile in care construieste, in prezent, conducra BRUA.Si Transelectrica a anuntat ca urmeaza sa plateasca dividende suplimentare, la fel cum a facut si in 2017. Anul trecut, la solicitarea Ziare.com, Transelectrica informa ca plata dividendelor suplimentare nu e o problema "in masura in care (compania - n.red.) isi realizeaza obiectivele si isi indeplineste obligatiile asumate in parteneriatele angajate pe plan international". Ulterior, compania isi informa actionarii ca ar putea fi nevoita sa se imprumute ca sa faca investitiile necesare.De asemenea, Nucleareletrica SA - societate care are de facut investitii majore in modernizarea Reactorului 1 - va fi nevoita sa plateasa dividende suplimentare. Initial, compania a anuntat ca este pregatita sa plateasca 238 de milioane de lei. Ministerul Energiei n-a fost, insa, multumit si a cerut mai mult decat dublu, adica 485,4 milioane de lei.Dividende de 1,9 miliarde de leiPer total, potrivit unei aproximari facute de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, statul va colecta, in acest an, dividende suplimentare in valoare de circa 1,9 miliarde de lei, de la companiile pe care le detine.Intrebat de presa de ce stoarce banii de la companiile de stat, in general, si de la Nuclearelectrica , in special, Teodorovici a raspuns:"Am auzit si eu. E o speculatie. Statul e principalul actionar al companiei, acolo. Nu a fost afectata nicio investitie in derulare astazi.Este o decizie a actionarului de a face acest transfer catre buget, in loc sa lase banii in depozite bancare cu dobanzi foarte mici.Care sunt investitiile facute in 2018? ...citeste mai departe despre " Teodorovici explica de ce stoarce de bani companiile de stat: Daca au rezerve mari in banci inseamna ca nu sunt conduse bine " pe Ziare.com