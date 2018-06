Teodorovici: Faptul ca statul ar dori sa confiste sumele de peste 2.000 de euro trimise din diaspora e o minciuna

Totodata, el a precizat ca proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului reprezinta o transpunere a unei directive europene."V-as ruga sa discutati cu presedintele Oficiului National pentru Prevenirea Spalarii Banilor, dar pot sa va spun un lucru: ceea ce am auzit in weekend ca statul doreste sa confiste sumele care trec de 2.000 de euro este o minciuna, cum nu mi-am inchipuit ca poata sa vina din partea unui politician.Nimeni din partea statului nu are o astfel de abordare.Este vorba de transpunerea unei directive. Sunt discutii, au fost discutii si probabil ca vor fi discutii in continuare si in Parlament, aici unde va ajunge proiectul de lege, pentru transpunerea acelei directive, vizavi de plafon. Atat! In rest, ceea ce ati auzit in spatiul public este doar minciuna", a precizat el, luni, la Palatul Parlamentului.Ministrul a mentionat ca un astfel de proiect era obligatoriu, pentru ca Romania a depasit cu un an termenul pentru transpunerea directivei europene."Suntem ultimul stat care nu a transpus acest act normativ si, stiti foarte bine, vor fi penalitati destul de mari pe zi, bani pe care nu are sens sa ii platim nejustificat. Dar, in rest, tot acest subiect ca cineva cere informatii suplimentare nu este adevarat. Oamenii nu trimit alte informatii decat cele pe care le trimiteau pana in prezent.Doar acele structuri prin care se transfera bani in tara raporteaza la Oficiul National pentru Prevenirea Spalarii Banilor anumite informatii pe care acestia le prelucreaza in vederea prevenirii, stoparii si combaterii faptelor de terorism", a mai spus el.Pe 2 iunie, senatorul PNL Florin Citu a criticat, intr-o postare pe Facebook , proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului."Dragnea si PSD au pus ochii si pe banii romanilor din diaspora. Sumele peste 1.000 de euro urmau sa fie confiscate daca nu erau justificate cu documente. Chiar si cel care detine doar cu numele pozitia de ministru al Finantelor Publice ne asigura ca nu se grabesc cu o astfel de lege. Au mintit! A cata oara? Joi, la cateva saptamani dupa aceste asigurari, in sedinta de guvern a fost aprobat proiectul de lege care confisca banii romanilor trimisi in tara daca nu sunt justificati cu d ...citeste mai departe despre " Teodorovici: Faptul ca statul ar dori sa confiste sumele de peste 2.000 de euro trimise din diaspora e o minciuna " pe Ziare.com