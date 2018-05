Teodorovici ii raspunde lui Iohannis: Un guvern de stanga, in orice situatie, nu va afecta veniturile populatiei

Ministrul Finantelor a spus, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca pentru acest an toate platile se regasesc in buget."Pentru acest an, toate platile se regasesc in buget. Nu este niciun fel de pericol pentru pensii si salarii in acest an. Absolut deloc. Un guvern de stanga, in orice situatie, nu va afecta veniturile populatiei. Ca sa fie clar pentru cei care incearca sa induca aceasta idee ca acest guvern nu ar avea bani sau ar taia ceva. (...) Aceste discutii din spatiul public ne afecteaza si costul de finantare", a declarat Eugen Teorodovici.Presedintele Klaus Iohannis a sustinut marti seara o declaratie de presa pe tema absorbtiei fondurilor europene si a Pilonului II de pensii.El a spus ca, in ceea ce priveste Pilonul II, este o "harababura totala", cei de la PSD contrazicandu-se intre ei."Din pacate, pana si cei de la PSD se contrazic intre ei. Ba se suspenda, ba nu se supenda, ba este un proiect asumat, ba nu a fost asumat. O harababura totala. Lumea isi pune intrebarea: De ce s-a creat aceasta incertitudine din partea PSD? Ce urmaresc? Nu s-au inteles intre ei? Greu de crezut. Altii se intreaba daca acesti bani vor fi folositi in alta parte. Nu stiu, dar ei trebuie sa ne dea un raspuns", a declarat seful statului.Presedintele a spus ca Executivul si PSD trebuie sa raspunda clar la doua intrebari: ce se va intampla cu Pilonul II si daca mai sunt bani pentru pensii si salarii."In acest sens, cred ca Guvernul si PSD trebuie sa raspunda public, clar, documentat, la doua intrebari. Una: ce aveti de gand cu Pilonul II de pensii? Clar, raspicat, cu argumente. Intrebarea a doua pentru Guvern este umatoarea: mai aveti bani pentru pensii si salarii pana la sfarsitul anului?".Vezi aici integral declaratiile lui Iohannis: O harababura totala! Mai aveti bani pentru pensii si salarii pana la sfarsitul anului?Citeste si:Plumb ii raspunde lui Iohannis: Un guvern care lucreaza in tensiune si in presiune nu poate sa aiba eficienta maximaDupa un an si jumatate, Guvernul spune ca face autostrazi si spitale cu banii privatilor: Avem aceasta ambitie de a recupera decenii (Video) ...citeste mai departe despre " Teodorovici ii raspunde lui Iohannis: Un guvern de stanga, in orice situatie, nu va afecta veniturile populatiei " pe Ziare.com