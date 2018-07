"Orice roman normal la cap, nu numai ca este de Finante, trebuie sa aiba pe agenda sa aceasta posibila masura in vedere. Nu sunt adeptul unor taxe, impozite. Am zis mereu ca trebuie sa reducem numarul acestora, cuantumul lor", sustine Teodorovici.Intrebat daca se are in vedere si o masura de plafonare a preturilor la carburanti, la fel cum se doreste pentru gaze, Teodorovici a raspuns: "Zonele sunt diferite. Cele doua companii si-au asumat niste investitii pe care nu le-au realizat. Aici poate fi vorba de o plafonare, cand scoti TVA. Eu, personal, mi-as dori foarte mult, dar trebuie sa te gandesti ca, atunci cand s-ar scoate, efectele ar fi la consumator, la pompa".Ministrul Finantelor a anuntat ca, la intrunirea de joi a Cabinetului Dancila, va fi o prima lectura a proiectului de hotarare privind stabilirea pretului maxim de vanzare a gazelor naturale din productia interna.Teodorovici a adaugat ca proiectul nu va fi adoptat in sedinta de joi a Executivului.Intrebat daca vor fi modificate legea Concurentiei si a Energiei prin acest proiect, Eugen Teodorovici a replicat: "Sunt cateva prevederi in proiectul de hotarare care fac referiri la cele doua legi".Citeste si Teodorovici sustine ca suntem intr-o situatie extrema, care justifica plafonarea pretului la gazeAmintim, in acest context, ca acciza la carburanti a fost reintrodusa etapizat, in 2017, de guvernul PSD, dupa ce aceasta a fost eliminata la inceputul lui 2017 de premierul de la acea vreme - Dacian Ciolos -, cu toate ca Liviu Dragnea i-a cerut sa nu faca acest lucru.Transportatorii cer Guvernului sa le dea inapoi o parte din acciza la carburanti. Statul ar castiga dintr-o astfel de masuraDupa majorari, Romania are cea mai mare acciza la carburanti dintre tarile din regiuneGuvernul a pierdut lupta cu accizele. Aritmetica, mai tare decat politica ...citeste mai departe despre " Teodorovici: Orice roman normal la cap trebuie sa aiba pe agenda sa scoaterea accizei la carburant " pe Ziare.com