Uite urgenta, nu e urgenta: Creditele gratuite promise de Dancila au dat bine la bilant si cam atat. De ce nu se aplica OUG

Intitulat pompos "Investeste in tine", programul prevede ca tinerii care indeplinesc anumite conditii vor putea obtine credite avantajoase, cu "dobanda zero, pentru ca este suportata integral de stat", conform spuselor premierului Dancila.Citeste mai multe despre: Guvernul a dat ordonanta de urgenta pentru creditele cu dobanda zero "Investeste in tine"Criticat de specialistii in economie, care apreciaza ca masura este fie "populista", fie "o himera", fie de-a dreptul "tampita", programul a ramas pana acum (la aproape 9 saptamani de la adoptare in sedinta de guvern!) inca la stadiul vorbelor, facandu-ne sa ne intrebam de ce a fost nevoie de o ordonanta de urgenta daca pasul doi se face cu atata lentoare si daca nu cumva menirea acestei masuri nu a fost alta decat aceea de a da bine in bilantul premierului Dancila.Citeste si:Oamenii de afaceri spun ca creditul cu dobanda zero promis de Guvernul Dancila e doar o himera. Iata de ceCritici la adresa programului care prevede acordarea unor credite de stat cu dobanda zero pentru tineri: E o masura populista!Credite cu dobanda zero. De unde are bani Guvernul, ce se ascunde in spatele programului si cum platesc romanii fara job ratele?Florin Citu, despre creditele cu dobanda zero: O idee tampita. Guvernul nu are bani de salarii si pensii, dar face astfel de propuneriCum era si firesc, promisiunea a starnit interesul potentialilor beneficiari, care si-ar fi dorit sa afle ce trebuie sa faca pentru a se bucura de banii garantati astfel de stat. Am vrut sa le raspundem la intrebari si sa vedem cine a avut dreptate in aceasta chestiune, Guvernul sau contestatarii, insa am aflat ca modul in care va fi aplicat actul normativ este, deocamdata, un mister.Conform actului normativ, OUG 50/2018, "plafonul anual al garantiilor, modalitatea si conditiile de acordare, conditiile de eligibilitate ale bancilor si a persoanelor fizice beneficiare ale creditului, regulile de gestionare a garantiilor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.Garantiile se acorda in limita plafonului aprobat si in functie de criteriile specifice prevazute in normele si procedurile interne de creditare ale bancilor si in normele de garan ...citeste mai departe despre " Uite urgenta, nu e urgenta: Creditele gratuite promise de Dancila au dat bine la bilant si cam atat. De ce nu se aplica OUG " pe Ziare.com