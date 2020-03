Un deputat USR cere bancilor sa ridice pragul platilor contactless de la 100 la 500 lei

"Am transmis astazi Asociatiei Romane a Bancilor sugestia de a analiza impreuna cu membrii sai daca este oportun ca pentru platile contactless sa se ridice pragul pentru care este necesara introducerea codului PIN de la 100 lei la 500 lei, pe perioada starii de urgenta", a scris Prisnel pe Facebook Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirusDeputatul spune ca din punctul sau de vedere riscul de contagiune din cauza folosirii terminalelor POS este in acest moment un cost social mult mai mare decat cel de frauda a tranzactiilor, "mai ales ca ne putem proteja destul de usor asupra acestui risc cu coperti anti NFC/RFID"."Raspandirea COVID 19 poate fi minimalizata prin limitarea interactiunilor interumane si salut masurile luate pana acum de inchidere temporara a scolilor, de interzicere a adunarilor de peste 100 de persoane, sugestia de a pastra o distanta de 1-2 metri fata de cei de langa noi, samd. Astfel de interactiuni sunt si tranzactiile comerciale, atat cele in numerar, cat si cele cu cardul, si pentru ca sunt foarte multe ar trebui sa ne gandim cum sa le efectuam in siguranta si pentru sanatatea publica.Intuitiv tranzactiile cu numerar par mai riscante din punctul de vedere al contagiunii: nu stii la cine a fost bancnota pe care o ai in buzunar, in ce teanc de bani a fost plasata de comerciant, ce alte bancnote s-au atins de ea acolo pana a ajuns la tine. Nu am vazut un studiu stiintific care sa masoare acest risc, nu cred ca a fost timp pentru asta, dar personal o sa incerc sa evit pe cat pot tranzactiile cu numerar", a notat deputatul.El precizeaza ca oamenii au tot timpul in posesie cardul, care e mai greu de contaminat."Avem insa si aici cu totii un loc unde ne intersectam: contactul fizic cu POS ul, atunci cand suntem nevoiti sa introducem codul PIN pentru autorizarea tranzactiei.Despre tranzactiile cu cardul stim ca in decembrie au fost 215 milioane, stim ca sunt 230.000 de POS uri si ca tranzactia medie este de aproximativ 120 de lei. Probabil un procent mare de tranzactii este sub 100 de lei, dar si 20-30% din 200 de milioane este un numar mare de interactiuni cu potential risc de contagiune", a continuat el.El precizeaza ca trebuie sa ne asteptam la modificarea semnificativa a comportamentului de consum."Nu vom mai merge la magazin de doua ...citeste mai departe despre " Un deputat USR cere bancilor sa ridice pragul platilor contactless de la 100 la 500 lei " pe Ziare.com