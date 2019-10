Un primar da echivalentul a 2.160 de lei celor mai sarace familii din oras - Pe ce au cheltuit banii

Edilul Michael Tubbs spune ca inspiratia i-a venit de la Martin Luther King Jr., care a propus un sistem similar in 1967, transmite Business Insider.El a implementat programul in urma cu opt luni, iar in program au fost inclusi 125 de rezidenti cu venituri mai mici de 3.800 de dolari. Acestia au primit lunar suma de 500 de dolari, sub forma unor carduri de debit distribuite prin posta.Acum a venit vremea bilantului. Potrivit datelor publicate de Primaria Stockton, beneficiarii au folosit banii, in cea mai mare parte, pentru a cumpara mancare si pentru a plati facturi. In medie, oamenii au folosit 40% din suma pentru a achizitiona alimente, la care se adauga inca 24% pe cheltuieli facute in supermarketuri si magazine de tipul dollar store (cu preturi foarte mici). Alte 11 procente au fost alocate pentru plata utilitatilor, in timp ce 9% din bani au fost investiti in masina personala (carburant si reparatii).Ceea ce inseamna ca le ramane 16% pentru tratamente medicale, transport, educatie, asigurari, recreere si ingrijire personala.Zhona Everett, in varsta de 48 ani, a precizat ca, dupa ce si-a platit facturile, ea si-a achitat datoria pe care o facuse pentru achizitia inelului de logodna si a facut o donatie bisericii din cartierul in care locuieste.In plus, i-au ramas suficienti bani pentru a lua o cina in oras cu sotul sau, care lucreaza impreuna cu ea la fabrica detinuta de Tesla in apropiere, transmite Fortune, care citeaza AP."Am fost foarte entuziasmata sa vad ca acest program face deja o diferenta in viata multor oameni. Venitul minim garantat ar trebui vazut ca o plasa de siguranta, nu ca un panaceu", a opinat aceasta.Datele arata ca 43% dintre beneficiari au un job full sau part-time. Altii au un handicap sau stau acasa pentru a avea grija de parintii bolnavi si foarte batrani. Doar 2% sunt someri.Experimentul va mai dura inca 10 luni.Reamintim ca, de curand, venitul minim garantat a redevenit un subiect de dezbatere nationala in SUA dupa ce candidatul la alegerile prezidentiale Andrew Yang a promis ca fiecare cetatean american de peste 18 ani va primi de la buget suma de 1.000 de dolari pe luna.Insa ideea nu e bine vazuta de toa ...citeste mai departe despre " Un primar da echivalentul a 2.160 de lei celor mai sarace familii din oras - Pe ce au cheltuit banii " pe Ziare.com