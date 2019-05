Un specialist in economie a calculat cat vor scadea la vara ratele la banci. Prima Casa n-ar trebui scoasa de sub ROBOR

"In baza calculelor pentru trimestru IV (din 2018 - n.red.), indicele IRCC este 2,36%, perioada in care ROBOR la trei luni era 3,2%, ceea ce inseamna ca ratele romanilor pentru trimestru II din acest an, dar aprilie s-a dus deja, deci doar pentru lunile mai si iunie, ratele romanilor or sa scada cu 5-10%.Depinde cand ai luat creditul. Daca creditul este luat recent si in rata lunara, plateste mai mult componenta de dobanda, atunci o sa scada pana la 10%.Altfel se va duce catre 5% contractia, dar ma refer doar pentru lunile mai si iunie pentru ca, spre exemplu, in trimestrul III, incepand cu iulie, august, septembrie, indicele IRCC pentru trimestrul I este de 2,63%, deci ratele scad cu 2-3%.In niciun caz nu vorbim despre scaderi la nivelul guvernantilor, 'la jumatate', scaderi care sunt imposibile din punct de vedere tehnic sau economic si dimpotriva vom avea trimestre cand IRCC va fi peste ROBOR. De aceea, eu cred ca pe un orizont de 1-2 ani, pe medie, IRCC va fi comparabil cu ROBOR-ul", a spus Iancu Guda pentru Agerpres.Prima Casa n-ar trebui scoasa de sub ROBORIn ceea ce priveste tipurile de credite la care se va aplica noul indice, el a mentionat ca ar fi riscanta introducerea programului Prima Casa sub acest indice ca urmare a volatilitatii lui, comparativ cu ROBOR."Lasand la o parte declaratiile guvernantilor actuali si in baza legislatiei actuale, noul indice IRCC se aplica doar creditelor noi contractate si celor refinantate. Programul Prima Casa este reglementat de o lege speciala, pentru ca este un proiect special, avand in vedere ca atrage obligatii si garantii din partea statului care au ajuns chiar la un nivel record.Vorbim de aproape 40 de miliarde de lei totalul creditelor Prima Casa acordate incepand cu iulie 2009, de cand a intrat programul in vigoare, pana in prezent. Va imaginati ca, daca ar intra in default-uri aceste credite, practic bancile ar executa garantiile de la stat si ar intra in datorie publica.Vorbim de un program care a antamat obligatii enorme ale statului si un asemenea produs de finantare nu poate fi schimbat peste noapte printr-o ordonanta de urgenta sau prin niste declaratii, i ...citeste mai departe despre " Un specialist in economie a calculat cat vor scadea la vara ratele la banci. Prima Casa n-ar trebui scoasa de sub ROBOR " pe Ziare.com