Uncia de aur a trecut de 1.600 de dolari, dupa atacurile din Iran - e prima oara in 6 ani

Pe piata spot, cotatia aurului a crescut cu pana la 2,4%, pana la 1.611,42 de dolari uncia, cel mai ridicat nivel de dupa 2013, si in jurul orei 5:49 a.m. era cotat la 1.593,86 de dolari pe piata din Londra. Cotatiile futures la aur au crescut si ele cu 2,5%, transmite Bloomberg.cMetalul galben a inceput furtunos anul 2020, investitorii fiind ingrijorati de escaladarea tensiunilor in Orientul Mijlociu. Cotatiile inregistreaza cea mai mare crestere din aproape un deceniu, stimulat de politicile monetare relaxate ale bancilor centrale si ingrijorarile cu privire la evolutia economiei mondiale."Sunt foarte surprins ca Iranul a ales un astfel de mod deschis de a raspunde. Aproape ca invita SUA sa dezlantuie un raspuns de tip 'soc si groaza'. Ma astept ca aurul, argintul si petrolul sa continue sa se aprecieze", a declarat Jeffrey Halley, analist la Oanda.Analistii de la Citigroup Inc. sustin ca este posibil ca uncia de aur sa treaca dincolo de pragul de 1.625 de dolari in acest trimestru, in conditiile in care investitorii cauta valori sigure care sa ii protejeze de scaderile de pe pietele de actiuni, iar tensiunile geopolitice ridicate din Orientul Mijlociu vor sustine pretul aurului.De asemenea, intr-un raport publicat la inceputul acestei saptamani, analistii de la Goldman Sachs Group sunt de parere ca metalul galben ar putea sa se dovedeasca o investitie mai sigura decat petrolul, pe fondul cresterii tensiunilor.Investitorii isi vor indrepta acum atentia asupra raspunsului american la atacurile Iranului, amploarea acestui raspuns urmand sa depinda de pagubele provocate si daca au fost ucisi americani in atacurile Iranului.Televiziunea de stat iraniana a anuntat miercuri ca cel putin 80 de "teroristi americani" au fost ucisi in atacurile ce au implicat 15 rachete lansate de Teheran asupra unor tinte americane din Irak. In schimb, presedintele Statelor Unite, Donald Trump , a anuntat ca: "Totul e bine! Rachete lansate din Iran asupra a doua baze militare din Irak. Evaluarea pierderilor si a pagubelor are loc chiar acum. Pana acum, totul e bine! Avem cea mai puternica si bine echipata armata din lume, de departe!".Iata ultimele date despre bombardamentul ...citeste mai departe despre " Uncia de aur a trecut de 1.600 de dolari, dupa atacurile din Iran - e prima oara in 6 ani " pe Ziare.com