USR, despre Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii: Noaptea, ca hotii, PSD pregateste cel mai mare tun de dupa 1989

Deputatul USR Cosette Chichirau spune ca PSD pregateste cel mai mare tun de dupa 1989, dorind sa puna mana pe tot ce a mai ramas companie de stat in Romania."Ce mai face PSD noaptea, ca hotii? Pregateste CEL MAI MARE TUN de dupa 1989! Este vorba despre afacerea "fondul suveran", manevra prin care o gasca de indivizi vrea sa puna mana pe tot ce a mai ramas companie de stat in Romania.Acum doua-trei ore, Ministerul de Finante a pus in dezbatere proiectul de hotarare pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare. Vineri seara, inainte de Anul Nou si in mijlocul vacantei de iarna, Viorica Dancila face dezbatere publica!", scrie pe Facebook Cosette Chichirau.Deputatul mai spune ca sunt ascunse date esentiale: nu sunt precizate companiile care il vor finanta si nici cat anume este suma pe care statul o va asigura ca aport in numerar la capitalul social al Fondului.Astfel, Cosette Chichirau precizeaza ca va incerca pe toate caile posibile sa blocheze acest "tun financiar"."Si nu numai ca publica pe furis proiectul, dar au ascuns tocmai datele esentiale! Si anume, in documentul publicat NU SCRIE NICAIERI care vor fi companiile ale caror actiuni intra in acest imens cos si nici cat anume este suma pe care statul o va asigura ca aport in numerar la capitalul social al Fondului.Daca Dragnea infiinteaza acest Fond si isi planteaza oamenii de incredere la conducerea lui, putem sa ne luam adio de la tot ce mai era avutie publica in Romania.Voi incerca pe toate caile posibile sa blochez acest tun financiar pus la cale de Liviu Dragnea. Pentru ca oamenii cinstiti din aceasta tara au muncit nu ca sa il imbogateasca pe seful PSD, ci ca sa lase o tara mai buna pentru generatiile viitoare. Asa ca Liviu Dragnea nu trebuie lasat sa fure!", conchide deputatul USR.Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat, vineri, spre dezbatere publica, un prim draft al Hotararii de Guvern (HG) privind organizarea si functionarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI).FSDI va fi organizat ca societate pe actiuni, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 si ale actului sau constitutiv, conform Notei de fundamentare a documentului citat.