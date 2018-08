USR: Nu mai sunt bani in rezerva Guvernului pentru ca au fost luati de la inceput, nu au fost dati pentru urgente

"In decembrie anul trecut, cand se discuta bugetul pe 2018, domnii Eugen Teodorovici, Viorel Stefan si Ionut Misa au scazut fondul de rezerva al Guvernului de la 83 de milioane la doar 3 milioane. USR a sustinut la momentul respectiv ca este absurd ca Guvernul Romaniei sa nu aiba bani in fondul de rezerva, pentru ca pot aparea situatii de criza, dar cei trei experti in finante ai PSD au ignorat aceasta observatie", se arata intr-un comunicat al Uniunii Salvati Romania."Astazi, Guvernul PSD nu are bani sa intervina pentru a opri raspandirea pestei porcine, iar Eugen Teodorovici spune ca nu sunt bani la fondul de rezerva pentru ca s-ar fi cheltuit pe alte 'urgente'. O minciuna! Nu au fost cheltuiti pe alte urgente. Pur si simplu au fost luati din fondul de rezerva inca de cand s-a facut bugetul. Eugen Teodorovici este nu doar mincinos, ci si iresponsabil!", a declarat deputata USR Cosette Chichirau, membru in Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor.Uniunea Salvati Romania solicita pe aceasta cale Guvernului PSD-ALDE "sa inceteze cu minciunile si sa-si asume public responsabilitatea pentru transformarea Romaniei intr-un abator imens", se mai arata in comunicat.Reactia vine dupa ce ministrul Teodorovici a anuntat ca fondul de rezerva al Guvernuluia ramas fara bani, astfel ca nu mai are de unde sa aloce bani pentru unele urgente."Fondul de rezerva al Guvernului este, astazi, zero pentru ca am alimentat tot timpul situatii care au aparut. Anul acesta am tot dat pe inundatii, calamitati naturale, pesta porcina, deci s-au alimentat niste fonduri in astfel de situatii. Sunt publicate in Monitorul Oficial Hotararile de Guvern prin care au fost alocate sumele respective.Peste 600 de milioane de lei doar pe calamitati naturale, evenimente care s-au anticipat de anul trecut cand s-a facut bugetul pe 2018. Niciodata, un Guvern responsabil fata de poporul sau, cum este PSD-ALDE, nu are astfel de jocuri de culise. Un astfel de Guvern nu o sa aiba niciodata pe masa de discutii vreun semn de intrebare vizavi de veniturile romanilor, ca sunt pensii sau ca sunt salarii", a spus Teodorovici.Teodoro ...citeste mai departe despre " USR: Nu mai sunt bani in rezerva Guvernului pentru ca au fost luati de la inceput, nu au fost dati pentru urgente " pe Ziare.com