Va fi Bitcoin reglementat vreodata?

Exista doua probleme esentiale care pun bazele dezbaterii privind reglementarea Bitcoin:1. Activele digitale reprezinta un risc macroeconomic. Bitcoin si alte criptomonede pot inlocui alte monede internationale, ceea ce schimba fundamental interactiunile economice globale.De exemplu, tari precum Rusia, China, Venezuela si Iran au explorat moneda digitala pentru a eluda sanctiunile Statelor Unite, ceea ce pune Guvernul SUA in pericol de a-si pierde autoritatea la nivel global.Politica si economia internationala sunt chestiuni extrem de delicate si, adesea, sanctiunile economice sunt utilizate in locul interventiilor militare, ceea ce face ca lumea sa fie un loc mai sigur.2. Micro-riscurile activate de criptomonede cantaresc greu in ansamblu. Una dintre cele mai atractive caracteristici ale Bitcoin si ale altor active digitale este aceea ca poti trimite oriunde in lume intre cativa banuti pana la sume de miliarde de dolari, in orice moment, cu un comision neglijabil (in prezent, in jur de 0,04 USD pana la 0,20 USD).Cu toate acestea, in mainile unor grupari rau intentionate, tehnologia Bitcoin ar putea fi foarte periculoasa. Ca si alte monede la purtator (cash), o moneda digitala descentralizata ar putea fi folosita in scopuri ilegale: finantarea terorismului, vanzarea si cumpararea de droguri ilegale, asasinate la comanda, evaziune fiscala, spalare de bani etc. Cu toate acestea, procentul si suma absoluta de cash (USD, EUR) folosite in scopuri ilegitime depasesc cu mult cele ale Bitcoin.Poate fi Bitcoin reglementat?Bitcoin a fost conceputa cu scopul de a fi descentralizata si distribuita - doua atribute foarte importante care fac reglementarile mult mai dificile.Fiind descentralizat, Bitcoin nu are o entitate de control unica. Controlul Bitcoin este impartit intre mai multe entitati independente din intreaga lume, ceea ce face aproape imposibil ca o singura entitate sa poata detine controlul complet asupra circuitului si sa il manevreze dupa bunul plac.Fiind distribuit, Bitcoin exista in multe locatii diferite in acelasi timp. Acest lucru face foarte dificil pentru o singura autoritate de reglementare sa se extinda peste granite si sa blocheze toate nodurile (in numar de peste 50.000 in peste 100 d