Vasilescu (BNR), despre recordurile doborate de euro: Piata valutara este influentata si de declaratiile politice

Cursul de schimb leu/euro a atins luni un nou maxim istoric, de 4,7081 lei, ca urmare a unei cresteri de 0,23% fata de vineri, aceasta fiind a cincea zi consecutiva de crestere pentru moneda europeana.Vasilescu s-a referit la declaratiile senatorului ALDE Daniel Zamfir care a anuntat ca ii va chema, pe 29 ianuarie, la audieri in Comisia economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu , si pe Marius Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei pentru a da explicatii despre calcularea indicelui ROBOR. Senatorul a solicitat BNR ca, incepand de luni, sa opresca acest mecanism artificial de calculare a ROBOR."Investitorii sunt oameni rationali, chiar daca de multa vreme economisti mari arunca ideea ca sunt emotionali. Si intr-adevar, apare de multe ori emotia, care creeaza panica, iar panica duce la decizii anapoda. Dar este prea devreme ca jucatori importanti de pe piata valutara sa ia decizii emotionale", a spus Vasilescu la Digi24.Consilierul BNR s-a referit si la cele doua runde electorale din acest an, care ar putea afecta cursul. "Discursurile electorale ar trebui mutate de la motive politice, incepand cu coruptia, si sa trecem pe analize economice", a spus Vasilescu.Vasilesc spune ca prezenta guvernatorului in Parlament nu ar afecta independenta BNR, dar este afectata eficienta politicii monetare a institutiei.Citeste si:Consiliul Concurentei arata dezinformarea lui Zamfir: Nu am descoperit dovezi privind o posibila intelegere intre banciConsilierul lui Isarescu: Si bancile din Austria platesc taxe speciale, dar nu atat de mari ca-n Romania