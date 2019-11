Vasilescu (BNR): Leul e sensibil la declaratii politice. Dar o depreciere usoara e normala, in noiembrie

Leul s-a depreciat, luni, cu 0,62 bani (0,13%) fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric. Mai exact, la cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) un euro a costat astazi 4,7729 lei.In context, premierul Ludovic Orban a lansat un nou atac la adresa PSD, sustinand ca aceasta problema este cauzata si de deficitul comercial, provocat la randul sau de "politici (social-democrate -n.red.) de nestimulare a volumului de produse si servicii realizate intern si in acelasi timp de stimulare a unei cereri prin cresteri artificiale de venit, care nu au in spate realitatea economica".Problema este ca deprecierea leului in raport cu euro ar putea continua. Mai exact, potrivit estimarilor avansate de specialisti pentru Digi 24, euro ar urma sa ajunga chiar la pragul de 4,82 lei.Cu privire la acesta apreciere, consilierul pe probleme de strategie al BNR, Adrian Vasilescu a precizat ca "numarul cititorilor in stele nu a scazut foarte mult nici in acest an".In plus, Vasilescu a spus ca lucrurile sunt ceva mai nuantate."Plec de la ce se framanta acum pe piata stirilor, anume depreciere record, record istoric la deprecierea leului si asa mai departe. Practic de ieri pana astazi leul s-a depreciat cu o jumatate de ban, iar de la sfarsitul lunii octombrie pana astazi, cu doua zile pana in ultima decada a lunii noiembrie, deprecierea este cu un ban si jumatate. Practic, daca apar cifre in plus sau in minus ele sunt foarte mici si nu sunt de natura sa ne ingrijoreze", a afirmat Adrian Vasilescu, citat de Agerpres.Consilierul BNR a mai spus ca, in noiembrie, se remarca o usoara depreciere a monedelor din regiune - din Ungaria, Polonia sau Cehia - fata de euro."De ce este totusi depreciere si nu apreciere? Sau de ce nu sta leul in raport cu valuta pe loc? Din mai multe motive. In primul rand e noiembrie si intotdeauna in noiembrie se produce o usoara depreciere a monedei nationale. Si asta nu se intampla numai in Romania, se intampla si la vecinii nostri, la cehi, la unguri, la polonezi. Si ei au inregistrat o usoara depreciere in aceasta perioada pentru ca in primul rand vine iarna, in al doilea vin sarbatorile si in aceste conditii este o intensificare de importuri.In acelasi timp, daca vorbim de ...citeste mai departe despre " Vasilescu (BNR): Leul e sensibil la declaratii politice. Dar o depreciere usoara e normala, in noiembrie " pe Ziare.com