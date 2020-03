Vasilescu (BNR): Prabusirea monedei nationale e de doi bani

"Se discuta foarte mult in aceste zile. Sintagmele care se folosesc sunt asa: cursul leu - euro a ajuns la un maxim istoric, se prabuseste moneda nationala, precum si variante pe aceste sintagme. Toata prabusirea monedei nationale, bunaoara exista un prag, 20 februarie catre 21. Acel prag a fost numit de presa pragul psihologic deoarece cursul leu - euro a trecut de la 4,7 la 4,8. Si aceasta trecere a fost numita pragul psihologic. Si de atunci, din 20 spre 21 februarie si pana in ziua de astazi nu a fost moment lasat de Dumnezeu in care presa sa nu bata pe ideea de prabusire a monedei nationale si pe maxim istoric. Toata aceasta prabusire este de doi bani. Si in zilele din urma a scazut si sub doi bani pentru ca nu au fost numai zile de depreciere a monedei nationale, au fost combinatii. O zi s-a depreciat, a doua zi s-a apreciat. Pana la urma a ramas un net. Netul acesta este in favoarea deprecierii, dar valoarea acestei deprecieri acum nici nu mai atinge doi bani. Este sub doi bani", a spus Adrian Vasilescu, la Digi 24.Intrebat despre motivele pentru care avem aceasta depreciere a cursului, el a precizat ca sunt mai multi factori, iar inflatia este una dintre cauze."Inflatia este o asemenea cauza. Noi, cand facem analize, daca vrem sa le facem corect, atunci nu putem sa luam cursul leu - euro si sa-l analizam in sine, nici sa-l raportam la alte momente istorice ale miscarii pietei noastre valutare, pentru ca nu mai sunt semnificative. Leul este, sigur ca da, fata in fata cu el insusi. Pe ce arena? Pe arena in care se misca toate preturile. Acolo leul este fata in fata cu el insusi. Si ce ne arata aceasta arena? Ca din 1 octombrie 2017, deci de acum doi ani si cinci luni, Romania este intr-un ciclu inflationist. Acest ciclu inflationist a avut o curgere periculoasa la un moment dat, a urcat pana la 5,4% in mai 2018, nivel foarte mare al inflatiei in conditiile in care foarte multe tari se luptau cu deflatia", a spus Adrian Vasilescu.De asemenea, el a precizat ca BNR nu stabileste cursul leu - euro, ci calculeaza cursul."La ora 13:00 se face o fotografie a pietei valutare. Banca Nationala aduna toate realitatile din piata, toate miscarile in raporturile dintre leu si euro, face un calcul si comunica la ora 13:00 in fiecare ...citeste mai departe despre " Vasilescu (BNR): Prabusirea monedei nationale e de doi bani " pe Ziare.com