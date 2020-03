Vesti bune pentru cei care au credite in lei. ROBOR a scazut puternic

Astfel, potrivit Bancii Nationale a Romaniei, indicele a ajuns joi la 2,61%, fata de nivelul de 3,24% atins vineri. Este cel mai redus nivel atins dupa 7 mai 2018, cand ROBOR a fost de 2,54%.Aceasta scadere brusca vine dupa ce BNR a decis vineri reducerea ratei dobanzii de politica monetara cu 0,50 puncte procentuale, de la 2,5%, la 2% incepand de azi, in contextul adoptarii unui pachet de masuri menit sa atenueze impactul situatiei generate de epidemia de coronavirus asupra populatiei si companiilor romanesti.BNR a anuntat inca de vineri ca "pe acest fond, este de asteptat ca principalele cotatii ROBOR sa cunoasca o ajustare descendenta semnificativa"-Stire in curs de actualizare- ...citeste mai departe despre " Vesti bune pentru cei care au credite in lei. ROBOR a scazut puternic " pe Ziare.com