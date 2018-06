ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei.Vineri, indicele a stagnat la 2,90% pentru a patra zi consecutiv.Luni, indicele a atins 2,92%, cel mai mare nivel din 13 octombrie 2014, cand a fost tot 2,92%.Indicele a crescut accelerat incepand din 13 aprilie, cand a atins nivelul de 2,07%.Totodata, indicele ROBOR la sase luni a crescut luni la 3,03%, cel mai mare nivel din 30 septembrie 2014, cand a fost 3,03%.BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la 2,50% pe an.Citeste si:Cand se schimba ROBOR la banci si la ce sa te uiti ca sa nu te pacalesti cand iei un creditIsarescu: Perioada dobanzilor foarte scazute s-a incheiat. Asta inseamna normalizare ...citeste mai departe despre " Vesti proaste pentru romanii cu credite in lei. ROBOR-ul a crescut iar " pe Ziare.com