Cea mai mare cadere de pe Wall Street dupa 1987. Si Trump a facut un rau bursei

Indicele S&P 500 a scazut cu 12%, cel mai amplu declin dupa "Luna Neagra" produsa in urma cu trei decenii.Declinul a avut loc in pofida reducerii surprinzatoare a dobanzii de politica monetara, cu un punct procentual, la un interval de 0-0,25%, efectuata duminica de Rezerva Federala (Fed), intr-o sedinta de urgenta care a avut loc inaintea sedintei programata sa aiba loc marti si miercuri.Actiunile au scazut si mai mult dupa ce presedintele american Donald Trump a cerut americanilor sa inceteze timp de 15 zile majoritatea activitatilor sociale si sa nu se adune in grupuri mai mari de 10 persoane, intr-un nou efort agresiv de reducere a raspandirii coronavirusului in Statele Unite.Trump a avertizat si ca este posibila declansarea unei recesiuni.Indicele Dow Jones Industrial Average a scazut cu 12,93%, S&P 500 cu 11,98%, iar Nasdaq Composite cu 12,32%, transmite Reuters.Tranzactiile cu actiuni incluse in cei mai importanti trei indici de pe Wall Street au fost suspendate timp de 15 minute, la scurt timp dupa deschiderea bursei, indicele S&P 500 coborand cu 8%, peste pragul de 7% care declanseaza blocarea automata a tranzactiilor.Componenta actiunilor imobiliare din cadrul S&P 500 a scazut cu 16,5%, cel mai mult dintre cele 11 sectoare ale indicelui, consemnand cel mai mare declin procentual dupa 2009.Cea mai mica scadere a fost inregistrata de componenta sectorului bunurilor de consum, care a scazut cu 7%. Componenta sectorului tehnologiei a pierdut la randul ei 13,9%, un declin record consemnat intr-o singura zi pentru acest domeniu care a fost principalul motor al pietei bull.