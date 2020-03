Indicele Dow Jones Industrial Average a scazut cu 6,3%, S&P 500 cu 5,18%, iar Nasdaq Composite cu 4,7%, transmite Reuters.S&P 500 a scazut cu 29% fata de un maxim record atins la inchiderea tranzactiilor din 19 februarie.Indicele companiilor aviatice S&P 1500 a scazut cu 20,8%. Actiunile Hilton, Marriott si Hyatt au coborat cu 12-19%."Piata reactioneaza la teama si incertitudini si nu credem ca se va opri pana nu va ajunge la un palier pentru preturile actiunilor. Acest palier va f gasit atunci cand epidemia va fi tinuta sub control, iar impactul economic al coronavirusului va fi limitat", a spus Nela Richardson, analist pentru investitii la firma Edward Jones.Presedintele Trump a solicitat Congresului sa aprobe plati in numerar in valoare de 500 de miliarde de dolari pentru americani, alaturi de imprumuturi de 50 de miliarde de dolari pentru companiile aeriene, dar planurile nu au oprit declinul actiunilor.Un economist al JP Morgan a facut publica una dintre cele mai pesimiste estimari, a unei contractii de 4% a economiei americane in acest trimestru si de 14% in trimestrul urmator. Pe ansamblul anului, economistul prognozeaza o contractie economica de 1,5%.Citeste si:Cea mai mare cadere de pe Wall Street dupa 1987. Si Trump a facut un rau burseiActiunile de pe Wall Street au crescut puternic, dupa ce Trump a declarat stare de urgentaTrump vrea sa trimita americanilor cecuri de 1.000 de dolari pentru a reduce impactul economic al coronavirusuluiUrmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirus si modul cum a paralizat intreaga lume ...citeste mai departe despre " Wall Street se prabuseste de teama: S&P 500 a scazut cu 29% fata de acum o luna " pe Ziare.com