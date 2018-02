Indicele Dow Jones Industrial Average a inchis in urcare cu 2,3%, cea mai buna performanta consemnata in ultimii doi ani, si a recuperat jumatate din pierderile semnificative inregistrate luni. Indicele S&P 500 a avansat cu 1,74%, in timp ce Nasdaq Composite a urcat cu 2,1%, informeaza Bloomberg.Cresterea indicilor bursieri nu a fost insa uniforma. Indicele Dow Jones a scazut cu 500 de puncte la deschidere, amplificand temerile provocate de scaderea accentuala de luni, cea mai grava din ultimii sapte ani. Actiunile au fluctuat intre scadere si crestere de 12 ori, inainte de a avansa in ultima parte a sedintei de tranzactionare.Intre cei mai buni performeri ai pietei s-au aflat TripAdvisor, ale carei titluri au crescut cu aproape 15%, ca urmare a revenirii zvonurilor referitoare la posibila preluare a companiei.Actiunile Snap au urcat cu aproape 30%, datorita rezultatelor trimestriale publicate de companie, care au depasit asteptarile analistilor.Citeste mai multe despre socul provocat de prabusirea Wall StreetBursa de la New York s-a prabusit si impactul se resimte in toata lumea. Cum s-a ajuns la cea mai infricosatoare zi de pe Wall StreetSocul prabusirii bursei de la New York a ajuns si in Europa. Cea mai proasta zi dupa votul pro-BrexitCaderea burselor a sters 114 miliarde de dolari din conturile celor mai bogati oameni din lumeAdrian Vasilescu ( BNR ) explica de ce s-a prabusit bursa de la New York si cum ne afecteaza: Nu vine criza, dar si Primul Razboi Mondial a inceput in zile senineMinistrul Finantelor spune ca scaderea burselor nu ne afecteaza, dovada fiind imprumutul de doua miliarde de euro ...citeste mai departe despre " Wall Street si-a revenit dupa pierderile record de luni si a inchis in crestere puternica " pe Ziare.com