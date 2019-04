Zamfir vrea noi schimbari in privinta ROBOR. Indicele ar putea fi inlocuit si pentru creditele in derulare

Urmeaza ca proiectul sa fie discutat in Senat, ca prima camera sesizata, iar apoi va ajunge in Camera Deputatilor, decizionala.Senatorul Daniel Zamfir, cel care a depus amendamentul, a declarat ca cei care au credite in derulare sunt discriminati si vrea sa faca dreptate."O modificare foarte importanta la care am tinut foarte tare. Am stabilit si am votat in Comisia Economica (sic!) ca noul indice al ROBOR-ului, acela bazat pe tranzactii, acesta real, sa se aplice si contractelor in derulare... Sigur, bancile se opun. E vorba de a face dreptate pana la capat in sensul ca, constatand ca indicele ROBOR, cel care a functionat pana acum, era folosit in functie de cotatii, adica era unul, am spus noi, incorect calculat, si am sesizat Guvernul Romaniei si Banca Nationala sa schimbe procedura de calcul.Ea s-a schimbat, numai ca s-a facut dreptate pe jumatate si anume noul indice ROBOR urmeaza sa se aplice creditelor de pe 2 mai incolo.Or, prin acest amendament, noi am stabilit ca si creditelor in derulare trebuie sa li se aplice noul indice, intrucat am crea o discriminare fata de cei care au astazi contracte in derulare. Este nefiresc sa existe doi indici la care sa se refere ratele romanilor. Unul calculat incorect si unul calculat corect pe baza de tranzactii.Ca atare, toti beneficiarii de credite in lei si cele care sunt in derulare si cele viitoare vor beneficia de calculul noului indice in baza tranzactiilor de pe piata", a declarat presedintele Comisiei economice, industrii si servicii din Senat, Daniel Zamfir, citat de Agerpres.Totodata, potrivit modificarilor aduse, institutiile de credit au obligatia ca in decurs de 60 de zile sa adapteze contractul conform noilor dispozitii legale.Dupa expirarea termenului, prin notificarea debitorului, efectele contractului sunt suspendate de drept pana la momentul adaptarii contractului.La finalul lunii martie, Guvernul a modificat ordonantele 50 si 52, astfel ca indicele ROBOR, criticat in repetate randuri de guvernanti, a fost inlocuit.ROBOR a fost inlocuit cu un alt indice. Nu pentru toata lumeaDupa ce a acuzat de nenumarate ori ca din cauza ROBOR romanii platesc rate mari la creditele in lei, Guvernul l-a inlocuit printr-o ordonanta de urgenta.Astfel, incepand cu 2 mai, cr ...citeste mai departe despre " Zamfir vrea noi schimbari in privinta ROBOR. Indicele ar putea fi inlocuit si pentru creditele in derulare " pe Ziare.com