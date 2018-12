Marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de termen pe baza de cerere, incepand de anul viitor, dupa minimum 5 ani de participare.Activele estimate la final de 2018, administrate de Pilonul II si Pilonul III, sunt de 10,9 miliarde de euro. Din total active, aproape 20% sunt investite in actiuni listate.Miercuri, BVB a inregistrat, la inchiderea zilei, una dintre cele mai mari scaderi la nivel global, 11,21%.Banca Transilvania, -19,9%, BRD, -16,6%, OMV Petrom, -12,97%, Electrica, -10,09%, si Romgaz , -9%, s-au numarat printre marii pierzatori ai zilei.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ordonanta de urgenta pe Codul fiscal anuntata de ministrul Finantelor nu are analiza de fundamentare, vine cu idei nemaiauzite, arunca economia in haos si a facut apel la Guvern sa se razgandeasca, sa puna in dezbatere, sa faca o analiza si sa vina cu masuri sustenabile.CFA Romania, companiile din telecom, Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) si Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) sunt doar cateva dintre asociatiile care au avertizat, miercuri, asupra efectului nociv al masurilor anuntate.Vezi si:Situatie exceptionala la bursa, dupa ce actiunile BRD si Banca Transilvania au scazut cu mai mult de 15% Impact devastator al anuntului Guvernului: "A fost baie de sange la Bursa. Actionarii si statul au pierdut 3 miliarde de dolari" ...citeste mai departe despre " Zi neagra la Bursa de Valori Bucuresti: A incheiat tranzactiile cu una dintre cele mai mari scaderi la nivel global " pe Ziare.com