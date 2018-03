FMI: Republica Moldova urmeaza sa primeasca a doua transa in valoare de 35 de milioane de dolari

In luna noiembrie 2016, FMI si Republica Moldova au convenit un program pe trei ani in valoare de 183 milioane de dolari, dupa ce negocierile au fost intrerupte de scandalul de coruptie in valoare de un miliard de dolari care a aruncat tara in criza, informeaza Reuters.Seful misiunii FMI, Ben Kelmanson, a anuntat marti seara ca s-a ajuns la un acord cu privire la eliberarea celei de-a doua transe. Boardul FMI va trebui sa aprobe eliberarea transei."Autoritatile moldovene continua sa faca progrese in consolidarea politicilor economice si solutionarea vulnerabilitatilor din sectorul bancar", a spus Kelmanson.FMI estimeaza ca economia Republicii Moldova va inregistra o crestere de 3,8% in acest an si a recomandat autoritatilor de la Chisinau sa sustina cresterea economica prin intarirea sectorului bancar si imbunatatirea cadrului de reglementare.In anul 2015, negocierile pentru finantare dintre Republica Moldova si FMI si Uniunea Europeana au fost intrerupte dupa dezvaluirea ca o suma egala cu a opta parte din PIB-ul Republicii Moldova a disparut din sistemul bancar, ceea ce a declansat o criza economica si politica.Socul din sectorul bancar a provocat o scadere de 0,5% a economiei in 2015, dar intre timp Republica Moldova a revenit pe crestere cu un avans de 4,1% in 2016 si unul de 4,5% in 2017.