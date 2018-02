FMI: Urmeaza o crestere solida a economiei mondiale, dar tarile trebuie sa se pregateasca pentru schimbari

Cu ocazia unei conferinte organizata la Jakarta, Lagarde a apreciat ca tarile din Asia de Sud-Est se pregatesc pentru a face fata unor dobanzi mai mari in economiile avansate, in special in SUA si Europa, dar i-a avertizat pe decidenti ca trebuie sa ramana vigilenti cu privire la efectele asupra stabilitatii financiare si a volatilitatii fluxurilor de capital, transmite Reuters."Stim ca aceasta va avea efecte secundare la nivel global. Stim de ceva vreme ca acest lucru se va intampla dar exista incertitudini cu privire la impactul acestei tranzitii asupra altor tari, companiilor, locurilor de munca si veniturilor", a explicat Lagarde.Potrivit directorului FMI, tarile din Asia de Sud-Est trebuie sa adopte noi modele de crestere care sa puna un accent mai mare pe cererea interna, schimburile regionale si diversificarea economica. In plus, aceste tari trebuie sa-si pregateasca angajatii pentru provocarile tehnologice, precum automatizarea si inteligenta artificiala, ar putea sa le aiba asupra locurilor de munca."Multe locuri de munca vor fi afectate, intr-o maniera sau alta. Unele dintre locurile de munca vor disparea, dar un numar si mai mare vor fi afectate de automatizare, astfel ca trebuie sa ne gandim la evolutia muncii", a spus Lagarde, adaugand ca nu exista o solutie unica si fiecare tara trebuie sa isi gaseasca propriul drum.In luna ianuarie, FMI si-a imbunatatit, inca odata, estimarile privind evolutia economiei mondiale avand in vedere accelerarea ritmului de crestere incepand de la mijlocul lui 2016, dar si impactul pozitiv pe termen scurt produs de reforma fiscala din SUA. Economistii FMI mizeaza pe o crestere de 3,9% in acest an si in 2019, cu 0,2 puncte procentuale mai mult decat in perspectivele publicate in toamna anului trecut.