Bulgaroaica Kristalina Georgieva va fi primul director al FMI dintr-o economie emergenta

Un politician de centru-dreapta care a crescut in Bulgaria in perioada comunista, Georgieva si-a construit reputatia in perioada in care a activat la Banca Mondiala si la Comisia Europeana, fiind un promotor al egalitatii de sanse si un lider in lupta impotriva incalzirii globale.In calitate de director general al FMI, un creditor mondial cu rezerve de 1.000 de miliarde de dolari, Georgieva se va confrunta cu o gama larga de provocari, inclusiv incetinirea economiei mondiale declansata de escaladarea tensiunilor comerciale dintre SUA si China. In plus, SUA, care are cea mai mare putere de vot in boardul FMI, s-a retras din mai mult acorduri multilaterale iar riscurile intr-o serie de economii emergente au crescut, un exemplu in acest sens fiind situatia din Argentina, care anul trecut a primit un pachet de asistenta in valoare de 57 de miliarde de dolari, cel mai mare acordat vreodata de FMI.Boardul executiv al FMI a intervievat-o marti pe Kristalina Georgieva, in varsta de 66 de ani, in calitate de singur candidat pentru postul de director general al institutiei si miercuri urmeaza sa aiba loc procedura de vot cu privire la nominalizarea bulgaroaicei. Votul va fi in mare parte unul simbolic, in conditiile in care Georgieva, sustinuta de presedintele francez Emmanuel Macron, a obtinut luna trecuta sprijinul din partea statelor din Uniunea Europeana precum si sustinerea tacita a SUA.Conform unei traditii nescrise, care dateaza de la infiintarea Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International, in fruntea BM este numit un american, iar europenii desemneaza persoana de la sefia FMI. Cel mai mare actionar al Bancii Mondiale sunt Statele Unite ale Americii.O sursa din interiorul boardul FMI a declarat pentru Reuters ca Georgieva este pregatita pentru noul job. "A convins boardul ca este liderul de care institutia are nevoie si va fi un avocat vehement pentru sistemul multilateral", a declarat sursa sub protectia anonimatului.Posibila confirmare a Kristalinei Georgieva a fost salutata in tara sa natala, unele publicatii apreciind ca aceasta este o dovada a calitatilor Kristalinei Georgieva dar si un succes diplomatic al Bulgariei. "In urma cu 20 de ani, Bulgaria se numara printre tarile care avea un program de salvare cu FMI. Nominalizarea fostului comisar al Bulgariei la UE ar trebui vazuta nu doar ca o realizare personala dar si ca un succes diplomatic pentru intreaga tara", sustine cotidianul financiar Kapital.Georgieva o va inlocui pe Christine Lagarde, care in 2011 a devenit prima femeie la conducerea FMI iar peste o luna va deveni noul presedinte al Bancii Centrale Europene. Inainte de numirea sa la Banca Mondiala, Kristalina Georgieva a ocupat mai multe posturi de conducere la Comisia Europeana, inclusiv cel de comisar pentru buget in perioada 2014 - 2016, supervizand prima reducere a bugetului multianual al UE.Scott Morris, senior fellow la Global Development, sustine ca Georgieva si-a dovedit calitatile dupa ce la inceputul lui 2017 a fost numita in cel de-al doilea post in ierarhia Bancii Mondiale. In aceasta calitate, Georgieva a reusit sa obtina un consens din partea statelor membre pentru o majorare de capital de 13 miliarde dolari si un pachet de reforme conform caruia creditele acordate Chinei si altor state bogate in curs de dezvoltare vor scadea pentru ca mai multe resurse sa fie indreptate spre tarile mai nevoiase."A fost capabila sa aduca laolalta un grup divers de actionari. Acesta este punctul ei forte", a declarat Morris, un fost oficial la Trezoreria SUA. "Ceea ce este mai putin clar este cum va gestiona activitatile de zi cu zi ale FMI, activitati care au legatura cu momentele de criza. Este greu de vazut cum va raspunde intr-o situatie de criza", a apreciat Morris.