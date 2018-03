Dupa ce protectionismul lui Trump a dat emotii lumii intregi, FMI propune infiintarea unui fond pentru zile negre

Intr-un discurs la Berlin, Christine Lagarde a salutat ceea ce a numit o relaxare sustinuta si ampla a economiei globale.", a spus Lagarde, transmite Reuters.Pentru ca zona euro sa se pregateasca mai bine pentru urmatoarea criza economica, directorul FMI a sfatuit statele membre sa puna la punct o uniune moderna a pietelor de capital, o uniune bancara imbunatatita si sa faca progrese spre o mai mare integrare fiscala, incepand cu o capacitate fiscala centrala.In ceea ce priveste propunerea lui Lagarde privind infiintarea unui "fond pentru zile negre", acesta ar urma sa fie alimentat de contributiile anuale venite de la statele din zona euro in perioadele favorabile.In schimb, statele din zona euro ar urma sa primeasca transferuri de la acest fond in perioadele de criza.In circumstante extreme, tarile ar putea sa imprumute bani de la acest fond si sa isi ramburseze imprumuturile cu contributii viitoare.Insa transferurile de la acest fond ar urma sa fie conditionate de respectarea de catre state a normelor fiscale europene.De asemenea, Lagarde a recomandat ca tarile sa plateasca o prima in perioadele favorabile pe baza beneficiilor pe care le-au primit in perioadele nefavorabile.Cu privire la uniunea pietelor de capital, directorul FMI a facut un apel pentru imbunatatirea reglementarii si modernizarea acordurilor de supervizare pentru a putea face fata numarului crescut de firme de servicii financiare in Europa continentala dupa Brexit."Una din consecintele Brexitului este ca multe firme de servicii financiare se vor muta, probabil, in Europa continentala in lunile urmatoare", a spus Lagarde.Anul trecut, Comisia Europeana a prezentat un set de propuneri destinate adancirii integrarii economice a celor 19 stat membre care au aderat la euro, in ideea de a face zona unica mai rezistenta la crize.Printre propuneri se numara si transformarea actualului Mecanism European de Stabilitate (MES) intr-un adevarat Fond Monetar European, comparabil cu FMI.