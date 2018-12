FMI ar putea sa isi revizuiasca previziunile globale din cauza razboiului comercial

Changyong Rhee, directorul FMI pentru Asia-Pacific, a estimat ca Japonia si Coreea de Sud ar putea sa se numere printre tarile din regiune cele mai afectate de tensiunile comerciale avand in vedere dependenta lor de exporturile spre China."Investitiile sunt mult mai slabe decat ne asteptam. Opinia mea este ca scaderea increderii afecteaza deja economia globala, in special economiile din Asia. Vedem o crestere mondiala putin mai lenta decat ceea ce prognozam in octombrie", a declarat luni Changyong Rhee, transmite Reuters.In luna octombrie a acestui an FMI a revizuit, in jos, la 3,7% estimarile privind ritmul de crestere inregistrat de economia mondiala, atat n 2018 cat si in 2019, in scadere fata de avansul de 3,9% prognozat in luna iulie.Rhee a avertizat ca exista sanse ca FMI sa isi reduca inca odata prognozele in luna ianuarie, avand in vedere semnalele de incetinire care exista atat in Asia dar si in Europa si in SUA. "Incertitudinea este atat de mare si aceasta inseamna ca exista un potential de crestere dar si riscuri de scadere. In acest moment credem ca riscurile de scadere sunt putin mai mari", a spus oficialul FMI.In ceea ce priveste Romania, raportul World Economic Outlook publicat in luna octombrie, arata ca FMI si-a revizuit la 4% estimarile privind avansul economiei romanesti in 2018, din cauza moderarii stimulentelor si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017.