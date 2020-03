FMI cere donatii pentru tarile sarace afectate de pandemie

Purtatorul de cuvant al FMI, Gerry Rice, a declarat joi ca este prea devreme pentru a evalua impactul scaderii semnificative a pretului titeiului asupra economiei globale dar institutia financiara va prezenta luna viitoare estimari mai precise, care vor reflecta atat evolutiile cat si pandemia.FMI lucreaza in ritm accelerat pentru a face fata tuturor solicitarilor pentru asistenta legata de epidemie din partea statelor membre, inclusiv Iran, a adaugat Gerry Rice.Iranul a cerut finantare de urgenta de la Fondul Monetar International (FMI) pentru a putea contracara epidemia de coronavirus, a anuntat joi ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad.Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, avertiza luna trecuta ca extinderea rapida a epidemiei va reduce probabil cresterea economica a Chinei in acest an la 5,6%, in scadere cu 0,4 puncte procentuale fata de prognoza din ianuarie, si va sterge 0,1 puncte procentuale din avansul economiei mondiale."Vom revizui probabil in scadere estimarile privind economia mondiala", a declarat recent Gerry Rice, adaugand ca nu are cifre noi pe langa cele anuntate de Kristalina Georgieva, dar mai multe detalii vor aparea in raportul "World Economic Outlook", ce va fi publicat de FMI in aprilie.