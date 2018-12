FMI: Lumea nu-si mai face rezerve in dolari

De asemenea, partea yuanului in aceste rezerve a scazut pentru prima data in trimestrul al treilea de la debutul publicarii acestor cifre in trimestrul patru 2016. In schimb, rezervele detinute in yeni japonezi au atins cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani.Aceste rezerve, detinute de bancile centrale si utilizate in principal pentru apararea monedelor lor, au atins un total de 10.710 miliarde dolari in trimestrul al treilea, comparativ cu 10.510 miliarde dolari in trimestrul precedent. Rezervele detinute in dolari au ajuns la 6.630 miliarde dolari, adica 61,94% din rezervele alocate, in trimestrul al treilea de la 6.560 miliarde dolari, sau 62,4% din total, in trimestrul al doilea. Este vorba de cel mai mic nivel inregistrat dupa trimestrul patru 2013, arata datele FMI.Pe pozitia a doua se situeaza moneda euro cu o parte de 20,48% din rezervele valutare in trimestrul al treilea, in crestere de la 20,25% in trimestrul precedent, acesta fiind cel mai ridicat nivel inregistrat dupa trimestrul patru 2014. Ponderea yenului japonez a urcat la 4,98% in trimestrul al treilea, de la 4,86% in trimestrul precedent, in timp ce ponderea yuanului chinez a scazut la 1,80% in trimestrul al treilea, de la 1,84% in trimestrul precedent.Datele FMI arata ca bancile centrale continua sa isi diversifice rezervele dincolo de dolar, care ramane totusi valuta dominanta in rezervele mondiale. Moneda americana s-a apreciat cu 0,5% in raport cu un cos de valute in al treilea trimestru, in conditiile in care evolutiile favorabile de pe piata muncii din SUA si asteptarile referitoare la noi majorari de dobanda din partea Rezervei Federale, au fost contracarate de tensiunile comerciale dintre SUA si China. In timp ce ponderea dolarului si a yuanului in rezervele valutare mondiale s-a contractat, ponderea euro si a yenului japonez a crescut in pofida cresterii economice modeste din aceste regiuni.