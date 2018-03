FMI recomanda Romaniei o combinatie intre consolidarea fiscala si inasprirea politicii monetare

Potrivit FMI, ritmul de crestere al economiei romanesti ar urma sa incetineasca in acest an ca urmare a mai multor factori: diminuarea impulsului fiscal, investitiile publice reduse, lipsa progreselor cu reformele structurale si inasprirea conditiilor financiare."Preconizam ca ritmul de crestere a PIB va fi de aproximativ 5% in 2018, urmand a incetini la 3% pe termen mediu", se arata in comunicatul FMI.Potrivit Fondului, o combinatie prudenta intre consolidarea fiscala si inasprirea politicii monetare ar evita supraincalzirea, ar reduce deficitul fiscal si extern si ar creste stabilitatea macro-financiara."Recenta inasprire a politicii monetare a fost un start binevenit si incurajam BNR sa continue sa majoreze dobanda de politica monetara", precizeaza FMI.FMI recomanda cresterea eficientei cheltuielilor prin prioritizarea marilor proiecte de investitii, cresterea absorbtiei fondurilor europene, in special pentru marile proiecte de investitii, si punerea in aplicare a legii responsabilitatii fiscale, ceea ce ar creste disciplina fiscala si predictibilitatea.In ceea ce priveste companiile de stat, FMI subliniaza ca Legea 111 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ar trebui pastrata si orice slabire a actualei legislatii privind guvernanta corporativa ar trebui evitata, in timp ce restructurarea si privatizarea companiilor de stat ar trebui reluate.O misiune a Fondului Monetar International (FMI) s-a aflat in aceste zile la Bucuresti, pentru evaluarea anuala a economiei romanesti in baza Articolului IV din Statutul institutiei financiare internationale.In prezent, Romania nu are in derulare un acord de finantare cu Fondul Monetar International.Consultarile periodice prevazute de Articolul IV din Statutului Fondului constituie un exercitiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul consultarilor in baza Articolului IV este examinarea situatiei financiare si economice la nivel national si formularea unor recomandari generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare si economice de urmat pentru asigurarea stabilitatii si a unei evolutii pozitive la nivelul economiei.