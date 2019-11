FMI recomanda Romaniei sa mentina o politica monetara restrictiva

"In Romania si Turcia, politica monetara trebuie sa ramana restrictiva pentru a tine sub control presiunile inflationiste si a consolida credibilitatea politicii monetare", sustine FMI.Potrivit "World Economic Outlook", publicat in luna octombrie, FMI si-a revizuit in urcare estimarile privind evolutia preturilor de consum in Romania in 2019, pana la o crestere medie anuala de 4,2%, fata de un avans de 3,3% preconizat in primavara, in timp ce in 2020 preturile ar urma sa creasca cu 3,3%, fata de o majorare de 3% cat estima in primavara.In ceea ce priveste politica fiscala, FMI sustine ca, avand in vedere faptul ca multe tari se apropie de nivelul maxim al ocuparii, precum si nivelul ridicat de indatorare din multe state europene, pozitia fiscala ar trebui sa ramana ancorata de obiectivele bugetare pe termen mediu, permitand stabilizatorilor automati sa functioneze in mod liber."Tarile cu un nivel ridicat al datoriei publice si deficitului ar trebui sa continue consolidarea fiscala pentru a reduce vulnerabilitatile economice, exceptand acolo unde cererea privata este atat de slaba incat o consolidare ar duce ritmul de crestere cu mult sub potential", se arata in raportul FMI.De asemenea, institutia financiara internationala a pus din nou accentul pe reformele structurale, care raman esentiale pentru a imbunatati potentialul de crestere. "Politicile destinate cresterii gradului de participare a fortei de munca si de perfectionare a capitalului uman (inclusiv prin transferul taxelor dinspre munca, extinderea programelor de ucenicie si adaptarea educatiei la nevoile pietei muncii) ar trebui implementate urgent, avand in vedere cresterea provocarilor demografice si evolutiile tehnologice in regiune", sustine FMI.In sfarsit, FMI apreciaza ca, in multe state emergente din Europa, intarirea guvernantei si imbunatatirea eficientei sectorului public raman imperative pentru a sustine procesul de convergenta a standardelor de viata spre cele din Europa avansata.Luna trecuta, Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in crestere la 4% estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an. Daca in luna aprilie, FMI estima ca Romania va inregistra in acest an o crestere economica de 3,1%, urmata de un avans de 3% in 2020, in raportul "World Economic Outlook", publicat la mijlocul lunii octombrie, institutia financiara internationala si-a revizuit, in sus, prognozele referitoare la avansul economiei romanesti pana la 4% in 2019 si la 3,5% in 2020.