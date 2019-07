FMI se contrazice cu Trump si atrage atentia asupra pericolelor provocate de supraevaluarea dolarului

FMI este in dezacord cu presedintele Donald Trump privind modul in care el utilizeaza taxele vamale pentru rezolvarea dezechilibrelor comerciale, dar evaluarea ca dolarul este supraevaluat va oferi probabil liderului american mai multe argumente la teoria sa privind modul in care exporturile SUA sunt afectate de aprecierea monedei nationale.De asemenea, Trump a criticat politicile din Europa si China care au dus la ceea ce el a numit devalorizarea euro si a altor monede fata de dolar.Excedentele de cont curent raman centrate pe zona euro si pe alte economii avansate, cum ar fi Singapore, in timp ce deficitele raman persistente in SUA, Marea Britanie si alte economii emergente, se arata in raport.FMI - care a avertizat ca razboiul comercial dintre SUA si China ar putea costa anul viitor economia globala aproximativ 455 miliarde de dolari - a estimat ca recentele decizii comerciale afecteaza fluxurile comertului global, erodeaza increderea si intrerup investitiile, dar nu au inversat pana acum dezechilibrele externe.In loc de taxe vamale suplimentare, tarile care inregistreaza excedente si deficite trebuie sa coopereze pentru a revitaliza eforturile de liberalizare si a intari reglementarile din sistemul comercial multilateral care au fost in vigoare in ultimii 75 de ani, se arata in raport.Tarile cu deficite, cum ar fi SUA si Marea Britanie, ar trebui sa reduca cheltuielile intr-un mod prietenos, in timp ce statele cu excedent ridicat, cum ar fi Germania, Olanda si Coreea de Sud, ar trebui sa majoreze investitiile in proiecte publice de infrastructura si sa descurajeze economisitul excesiv, apreciaza FMI.Institutia atrage atentia ca desi valoarea euro este adecvata pentru zona euro ca intreg, rata efectiva de schimb de 8% - 18% este prea scazuta pentru fundamentele economice ale Germaniei, tinand cont de excedentul sau ridicat de cont curent.