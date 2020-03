FMI si Banca Mondiala testeaza capacitatea angajatilor de a lucra de acasa

FMI a precizat ca peste 2.000 de angajati ai sai vor participa vineri la un "exercitiu de munca de acasa", in cadrul eforturilor de combatere a crizei si ca pregatire pentru reuniunile virtuale de luna viitoare.Potrivit calculelor efectuate de Reuters, peste 116.110 persoane au fost infectate cu virusul COVID-19 in peste 110 de tari si 4.090 au decedat.Majoritatea birourilor guvernului american raman deschise, insa personalul Autoritatii de supraveghere a pietei de capital (U.S. Securities and Exchange Commission-SEC) a lucrat marti de acasa dupa ce un angajat de la sediul din Washington a fost depistat pozitiv cu coronavirus."Acest exercitiu ne va permite sa ne intarim si mai mult pregatirea Fondului pentru a-si continua operatiunile si a deservi statele membre in aceasta perioada dificila", a declarat un purtator de cuvant de la FMI.De asemenea, Banca Mondiala, institutie care are aproximativ 16.000 de angajati si consultanti la Washington, a decis si ea sa restrictioneze accesul in sediul sau central pentru orice persoana care in ultimele 14 zile a fost in Iran, China, Italia si Coreea de Sud, are simptome de febra, raceala sau gripa sau a fost in contact cu cineva care este bolnav sau este suspect ca are virusul.Un purtator de cuvant de la Banca Mondiala a confirmat ca institutia deruleaza un exercitiu de telemunca in diferite departamente. "Am pus sa punct numeroase sisteme pentru a asigura continuitatea operatiunilor", a subliniat purtatorul de cuvant.Saptamana trecuta, FMI si Banca Mondiala au anuntat ca pentru reuniunile lor de primavara, care vor avea loc in perioada 17-19 aprilie, au adoptat un "format virutal", in locul reuniunilor clasice care au loc in fiecare an la Washington. In mod normal, aceste reuniuni aduc aproximativ 10.000 de oficiali guvernamentali, oameni de afaceri, reprezentanti ai societatii civile si jurnalisti din intreaga lume la Washington.