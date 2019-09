FMI: Taxele vamale ar putea reduce nivelul PIB-ului global cu 0,8% in 2020

Purtatorul de cuvant al FMI, Gerry Rice, a apreciat ca tensiunile comerciale incep sa afecteze o economie mondiala care deja se confrunta cu dificultati, inclusiv cu o slabire a productiei industriale care nu s-a mai inregistrat de la criza financiara globala din 2007-2008.In cadrul obisnuitei conferinte de presa a FMI, Rice a anuntat, fara a furniza detalii suplimentare, ca institutia financiara internationala urmeaza sa prezinte luna viitoare noile perspective economice revizuite.Ritmul activitatii economice este atenuat, escaladarea tensiunilor comerciale si geopolitice provocand incertitudini si erodand increderea oamenilor de afaceri, investitiile si comertul, a avertizat oficialul FMI.Si in trecut FMI a atras atentia asupra consecintelor negative asupra economiei mondiale ale razboiului comercial dintre SUA si China si a altor dispute comerciale dar Rice a declarat ca impactul se simte acum."Tensiunile nu sunt doar o amenintare, de fapt ele incep sa afecteze semnificativ dinamismul economiei mondiale. Cele mai recente estimari ale FMI arata ca tarifele vamale dintre SUA si China, inclusiv cele implementate sau anuntate, ar putea reduce potential nivelul PIB-ului global cu 0,% in 2020, provocand pierderi suplimentare in urmatorii ani", a afirmat purtatorul de cuvant al FMI.Intrebat daca institutia previzioneaza acum o recesiune, Rice a raspuns ca scenariul de baza nu indica asa ceva in acest moment, dei FMI a folosit cuvinte ca "foarte precara, fragila si delicata" pentru a descrie perspectiva economica.