FMI va acorda Republicii Moldova o noua transa de 46,5 milioane de dolari, daca va lua anumite masuri

Boardul FMI va discuta in septembrie acordarea transei, in functie de implementarea masurilor. De asemenea, echipa FMI va sprijini solicitarea autoritatilor Republicii Moldova de a extinde acordul pana in martie 2020, pentru a permite finalizarea cu succes a programului, se arata in comunicatul institutiei financiare internationale.Echipa FMI condusa de Ruben Atoyan a efectuat in perioada 26 iunie - 10 iulie o vizita la Chisinau, pentru a realiza evaluarea anuala a economiei Republicii Moldova, realizata in baza Articolului IV din statutul institutiei financiare internationale."Autoritatile Republicii Moldova au inregistrat progrese in intarirea politicilor macroeconomice, in rezolvarea vulnerabilitatilor din sectorul bancar si in imbunatatirea cadrului de reglementare a guvernantei si a supervizarii. Mentinerea ritmului reformelor, alocarea fondurilor pentru reducerea saraciei si pentru investitiile publice, adoptarea de masuri decisive de lupta impotriva coruptiei si recuperarea activelor furate in timpul fraudei bancare din 2014 sunt esentiale pentru mentinerea stabilitatii macroeconomice si imbunatatirea standardelor de viata ale cetatenilor", se arata in raportul FMI.Conform estimarilor FMI, economia Republicii Moldova va creste cu aproximativ 3,5% anul acesta, dupa un avans de 4% anul trecut, sprijinit de cererea interna robusta. Desi inflatia a scazut anul trecut, presiunile raman ridicate, iar FMI se asteapta ca pana la sfarsitul anului rata inflatiei sa ajunga la nivelul de varf de 7,5%.Autoritatile Republicii Moldova au inregistrat progrese in reabilitarea sistemului bancar, ceea ce a dus la o imbunatatire vizibila a situatiei financiare a bancilor, care au stimulat redresarea creditarii catre economie si reducerea creditelor neperformante (NPL) . In perioada urmatoare, prioritatea o reprezinta finalizarea reformelor din sistemul bancar, accelerarea eforturilor pentru recuperarea activelor furate in timpul fraudei bancare din 2014 si rezolvarea vulnerabilitatilor din sectorul financiar non-bancar, apreciaza FMI.Acordul pe trei ani cu Republica Moldova a fost aprobat de Consiliul director al FMI la 7 noiembrie 2016, Republica Moldova avand acces la o suma totala de circa 178,7 milioane de dolari.