Noul sef al FMI avertizeaza ca economia globala este acum intr-o "incetinire sincronizata"

"In 2019, ne asteptam la o crestere mai lenta in aproape 90% din economiile lumii. Economia globala este acum intr-o incetinire sincronizata. Aceasta franare extinsa inseamna ca anul acesta cresterea economica va inregistra cel mai slab ritm de la inceputul deceniului", a avertizat Kristalina Georgieva.Aceasta a prezentat un studiu FMI in care se arata ca efectul cumulativ al conflictelor comerciale ar putea insemna o reducere de 700 de miliarde de dolari a PIB-ului global pana in 2020, sau aproximativ 0,8%. Pierderile vin ca urmare a scaderii increderii oamenilor de afaceri si a reactiilor negative ale pietelor, a explicat seful FMI.Ea a cerut statelor sa lucreze impreuna pentru a revizui reglementarile globale privind comertul, pentru a le face mai sustenabile.Din cauza tensiunilor comerciale "activitatea industriala pe plan global si investitiile s-au redus substantial", ceea ce va avea efect si asupra sectorului serviciilor. Toate statele au de pierdut in cazul unui razboi comercial. Pana acum, repercursiunile au inclus intreruperea lanturilor de aprovizionare si cresterea diviziunilor digitale, a explicat oficialul FMI.In ceea ce poate fi interpretat ca o aluzie la China si alte state protectioniste, Georgieva a avertizat impotriva subventiilor, a aplicarii fortate a transferurilor de tehnologie si a legislatiei privind drepturile de proprietate intelectuala.De asemenea, oficialul a atras atentia economiilor importante sa fie atente cu ratele scazute ale dobanzilor, apreciind asupra "efectelor secundare negative si a consecintelor neintentionate" ale acestor politici monetare.