O misiune a FMI va veni in Romania in noiembrie: Va fi analizata evolutia economica si bugetul pe 2019

"Echipa FMI va evalua recentele evolutii economice si financiare din Romania, va actualiza perspectivele macroeconomice si va discuta bugetul pe 2019. Vizita va folosi, de asemenea, ca pregatire pentru misiunea de consultare pe Articolul IV, care va avea loc la inceputul anului viitor", a afirmat Hajdenberg.In prezent, Romania nu are in derulare un acord de finantare cu Fondul Monetar International, insa institutia financiara evalueaza anual evolutia economiei romanesti, in baza consultarilor pe Articolul IV.Consultarile constituie un exercitiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul consultarilor in baza Articolului IV este examinarea situatiei financiare si economice la nivel national si formularea unor recomandari generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare si economice de urmat pentru asigurarea stabilitatii si a unei evolutii pozitive la nivelul economiei.