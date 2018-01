Tinerii sunt tot mai saraci in Europa. FMI: O intreaga generatie ar putea sa nu isi mai revina niciodata

Potrivit FMI, incepand din 2007 inegalitatea medie a veniturilor in Uniunea Europeana a ramas, in general, stabila. Insa o analiza mai atenta a datelor arata ca aceasta aparenta stabilitate este rezultatul a doua tendinte opuse:din cauza somajului in timp cedeoarece pensiile lor au fost mai bine protejate."Pentru a reduce riscul ca tinerii sa devina saraci si sa sufere o pierdere a veniturilor, facilitarea integrarii lor pe piata muncii este esentiala" sustine FMI.In consecinta, institutia financiara internationala preconizeaza masuri care sa stimuleze angajarea tinerilor, inclusiv reducerea cotizatiilor sociale sau reduceri de impozite pentru veniturile cele mai mici."O mai buna integrare a tinerilor pe piata muncii impune de asemenea imbunatatirea si adaptarea competentelor lor" adauga FMI."Daca nu actionam, o intreaga generatie ar putea sa nu isi mai revina. Construirea unei economii care functioneaza pentru tineri creeaza conditii mai solide pentru toata lumea. Iar reducerea inegalitatilor intre generatii merge mana in mana cu o crestere durabila si cu o incredere crescuta in randul societatii" sustine directorul general al FMI, Christine Lagarde.Ca exemplu pozitiv, directorul general al FMI citeaza Germania tara unde programele de pregatire si-au demonstrat eficienta pentru integrarea intr-o maniera durabila a tinerilor pe piata muncii. Un alt exemplu bun este Portugalia, tara care scuteste de la plata contributiilor sociale primul loc de munca al tinerilor timp de trei ani.