Un fost sef al FMI a fost condamnat definitiv la inchisoare pentru frauda

In conditiile in care a fost deja condamnat in luna februarie 2017 de o prima instanta pentru falsificarea conturilor si fraudarea investitorilor cu prilejul listarii la bursa a bancii spaniole Bankia, in anul 2011, Rodrigo Rato nu mai are cum sa evite inchisoarea dupa decizia Curtii Supreme, informeaza AFP.Rodrigo Rato, care in 2011 era presedintele Bankia, a fost judecat, alaturi de alti 31 de fosti responsabili de la Bankia, pentru prabusirea acestei banci la scurt timp dupa listarea sa catastrofala la bursa, ceea ce a obligat statul spaniol sa o nationalizeze. Rato a facut recurs la decizia primei instante si a respins acuzatiile, sustinand ca cheltuielile pe care le-a facut cu cardurile de credit Bankia au fost legale.Spaniolul Rodrigo Rato a condus FMI din 2004 pana in 2007. Cariera sa dezastruoasa de bancher in Spania nu a durat decat doi ani, intre 2010 si 2012, dar s-a terminat cu cel mai mare scandal bancar din istoria Spaniei. Falimentul rasunator al Bankia in 2012 a obligat Spania sa solicite un plan de salvare din partea Uniunii Europene, in valoare de 41 de miliarde de euro pentru sectorul sau bancar.Rato este alt sef al FMI care ajunge in tribunal. Succesorul sau, Dominique Strauss-Kahn a fost achitat in 2015 intr-un proces in care a fost acuzat de proxenetism. De asemenea, Christine Lagarde, care a preluat postul de presedinte al FMI dupa Dominique Strauss-Kahn, a fost gasita vinovata de neglijenta de Curtea de Justitie a Republicii Franceze (CJR), desi nu a condamnat-o la inchisoare sau la plata vreunei amenzi, in dosarul de arbitraj care dateaza din perioada in care oficialul ocupa postul de ministru de Finante.