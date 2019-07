Romania are o rata de absorbtie a fondurilor europene de 30%, la jumatatea lui 2019

"Romania are o alocare totala de 31 miliarde de euro in zona de politica de coeziune si zona agricola, iar din aceasta suma Comisia Europeana ne-a rambursat 9,25 miliarde de euro, ceea ce reprezinta o rata de absorbtie de 30% la jumatatea anului 2019", a spus Manzatu.Spre comparatie, rata de absorbtie medie in UE este de 33%."Imi doresc sa depasim media europeana si sa avem 100% absorbtie pana in 2023. Pentru acest an ne propunem sa cheltuim 2,3 miliarde de euro si monitorizam saptamanal indeplinirea acestui target", a aratat Manzatu.Totodata, au fost deschise apeluri de proiecte in valoare de 25 de miliarde de euro pana la aceasta data, a adaugat ea."Din aceste 25 miliarde de euro puse pe masa, avem contracte de finantare semnate de 23,6 miliade de euro, insemnand o rata de contractare de 79%", a continuat oficialul guvernamental.Pentru urmatoarea alocare bugetara, respectiv 2021-2027, propunerea de buget pentru Romania este de 30,6 miliarde de euro, propunere care va fi negociata intre Comisia Europeana si Parlamentul European.Cea mai mare alocare, de 17,3 miliarde de euro, este prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, urmand ca prin Fondul Social European sa fie alocata o suma de 8,5 miliarde de euro, prin Fondul de Coeziune - 4,5 miliarde de euro, iar pentru cooperare teritoriala - 300.000 de euro.