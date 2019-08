Lucrarile de la Aeroportul Brasov-Ghimbav ar putea fi decontate din bani europeni

"Lucram foarte indeaproape cu administratia judeteana, cu Consiliul Judetean Brasov, pentru Aeroportul Brasov. Lucram de cand am preluat mandatul, lucram cu Consiliul Concurentei. Urmeaza sa iesim cu o pozitie publica cat de curand, pentru ca e destul de sofisticata maniera in care aeroporturile noi, subliniez, noi, se pot finanta din fondurile europene, dar am gasit doua variante si suntem optimisti ca putem sa decontam din bani europeni investitiile la Aeroportul Brasov.Eu sunt optimista ca reusim sa decontam chiar investitiile deja realizate de administratie, pentru ca s-a investit deja in pista si in cai de rulare. Ei tocmai au semnat contractul pe proiectare si executie acum, pe 20 august, pentru ceea ce inseamna terminal. Este investitia centrala a acestui proiect. Mai au si alte componente. Este un proiect, totusi, matur", a spus ministrul, intr-o conferinta de presa organizata la Centrul de Vizitare al Parcului National Piatra Craiului din Zarnesti.Potrivit sefului de la Fonduri Europene, proiectul Aeroportului Brasov este suficient de avansat ca sa genereze cheltuieli, deci, absorbtie, acum lucrandu-se la partea de eligibilitate."Eu ma uit foarte, foarte atent la ceea ce avem noi ca proiecte in pregatire la POIM - Programul Operational Infrastructura Mare - care sunt cuprinse in lista aceasta de ani de zile, spre deosebire de Aeroportul Brasov, care nu a fost cuprins in portofoliul de proiecte prioritare POIM, ci sunt mai in spate.Proiectul Aeroportului Brasov este suficient de avansat ca sa genereze cheltuieli si, deci, absorbtie si noi lucram acum la partea de eligibilitate, dar sunt optimista si o sa iesim in curand si in fata presei cu ceea ce am identificat ca posibilitati de finantare pentru acest obiectiv, care nu e doar pentru Brasov important. Este important pentru toata regiunea, cel putin pentru cateva judete din acest areal. Deci, acesta este unul dintre proiectele la care lucram", a afirmat Minzatu.Ministrul a explicat ca acest proiect este cuprins in Master Planul de Transport, insa finantarea era prevazuta pentru intervalul 2020 - 2030, iar autoritatile vor sa il implementeze mai repede."El este in Master Planul de Transport al Romaniei prevazut sa fie finantat din fonduri europene in intervalul 2020-2030. Ceea ce noi incercam sa facem acum - si reusim - este sa-l finantam mai repede si efectiv ne-am uitat la progresul proiectului in ultimii ani. Intr-adevar, despre investitie se vorbeste cel putin din anul 2006. Aceasta investitie a fost inceputa de autoritatile locale, de Consiliul Judetean, din surse proprii. Au fost si discutii de parteneriate cu entitati private, care nu s-au concretizat.Tot ce s-a facut, s-a facut din resursele proprii ale administratiei judetene, dar s-a facut extrem de lent si nu exista niciodata un sprijin guvernamental pentru acest proiect. Prima data cand acest proiect a primit bani de la bugetul de stat a fost anul acesta - am avut un amendament la Legea bugetului de stat si s-a aprobat prima alocare de la orice Guvern al Romaniei pentru proiectul Aeroportului Brasov - 23 de milioane de lei.Speram sa mai avem si alte alocari, pentru ca Guvernul Romaniei a anuntat Comitetului Olimpic International de intentia ca Brasovul sa gazduiasca Jocurile Olimpice de Tineret 2024 si atunci, si in vederea pregatirii acestei candidaturi si a acestui eveniment, a existat si un angajament al Guvernului de a sustine aceasta investitie. Dar trebuie muncit si trebuie foarte multa colaborare", a subliniat ea.Cel de-al doilea proiect aflat in pregatire pe actualul exercitiu de finantare, pentru judetul Brasov, se refera la reteaua de apa si apa uzata, unde beneficiarul este Compania Apa Brasov."Este un proiect in pregatire de asemenea si care va avea o valoare probabil mai mare decat cea aferenta investitiei la aeroport. Deci, pe exercitiul actual, proiectele majore care vor impacta clar in exercitiul actual judetul Brasov acestea sunt: reteaua de apa si apa uzata si aeroportul Brasov Si sunt convinsa ca reusim sa le aprobam pe amandoua.Asa cum stiti, fondurile europene din actualul exercitiu trebuie sa aiba urmatorul parcurs: contract de finantare semnat cel tarziu in decembrie 2020, ultima plata efectuata cel tarziu in decembrie 2023. Acestea sunt regulile europene, in acest caz ne incadram, putem deconta cheltuieli care sa fie eligibile pe toate dupa 1 ianuarie 2014", a dat asigurari ministrul Fondurilor.Contractul pentru constructia terminalului de pasageri al Aeroportului International Brasov - Ghimbav a fost semnat pe 21 august, acesta fiind castigat de asocierea Bog'Art SRL - UTI Grup SA - UTI Facility Management SA.Contractul are valoarea de 145.581.179,94 lei (inclusiv TVA), iar cele trei firme asociate au la dispozitie 12 luni pentru a executa prevederile contractului - trei luni pentru realizarea proiectului tehnic si noua luni pentru executia propriu-zisa a lucrarilor de constructii si instalatii pentru Terminalul de pasageri al Aeroportului International Brasov.