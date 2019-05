Fermierii isi pot asigura culturile agricole cu bani europeni. Fonduri disponibile de aproape 43 de milioane de euro

"Incepand cu data de 1 aprilie 2019 se afla in derulare sesiunea de depunere a cererilor de finantare pentru submasura 17.1 - Prime de asigurare a culturilor, a animalelor si a plantelor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala, cu scopul de a incuraja fermierii sa ili asigure culturile impotriva fenomenelor climatice nefavorabile, cum ar fi: inundatii, seceta, grindina, inghet, ploi torentiale, tornade, furtuni, etc. Sesiunea anuala de depunere a cererilor de finantare pentru aceasta submasura este impartita in doua etape: pentru culturile de primavara si pentru cele de toamna", precizeaza MADR intr-un comunicat remis AGERPRES.Etapa curenta de depunere a dosarelor cererilor de finantare, aferenta culturilor de primavara, se desfasoara in intervalul 1 aprilie 2019 - 30 noiembrie 2019.Alocarea financiara pentru intreaga perioada de programare este de 42.797.487 euro, depunerea dosarelor cererilor de finantare realizandu-se continuu pana la epuizarea fondurilor.Potrivit sursei citate, sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile si platita efectiv de catre fermier, in cazul fermelor mici cu dimensiunea economica pana la 11.999 euro standard output (SO) sau de 55% din valoarea primei de asigurare eligibile si platita efectiv de catre fermier, in cazul fermelor cu dimensiunea economica mai mare sau egala cu 12.000 SO.Pentru a beneficia de sprijin, solicitantul va incheia o asigurare pentru riscurile prevazute, angajandu-se sa plateasca valoarea integrala a primei de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in contractul de asigurare. Conditiile de eligibilitate sunt detaliate in Ghidul solicitantului publicat pe pagina de web a AFIR (www.afir.info/Investitii PNDR/sM 17.1) .