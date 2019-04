Primul venit, primul servit: Bani europeni mai usor de accesat de catre firmele romanesti

Ne aflam la final de perioada programatica 2014-2020 si nu trebuie ratata oportunitatea de finantare pentru ca urmatoarele fonduri europene vor fi disponibile, cel mai probabil, abia in 2022.Sesiunea de depunere a proiectelor se va deschide in luna mai, cel mai probabil, si este recomandabil ca toate companiile interesate sa aiba dosarele pregatite din timp.Potrivit ghidului consultativ publicat pe 23 octombrie 2018, se aplica principiul "primul venit, primul servit".Altfel spus, cine va atinge 75 puncte va intra direct in etapa de contractare, fara criteriul de departajare in functie de punctaj.Cu toate acestea, companiile care au sediul social in Bucuresti, dar fac o investitie intr-un alt judet, pot beneficia de finantare.Finantarea nerambursabila este de maxim 70%, pentru companiile care nu au depasit o medie de 49 angajati pe ultimii 2 ani fiscali. Exceptie fac judetele Timis, Caras- Severin, Hunedoara si Arad, unde finantarea este de maximum 55% si respectiv 45% pentru o companie care are intre 50 si 249 de angajati.Domeniul contructiilor este favorizat, fiind eligibile cheltuieli cu construirea de la zero sau extinderea unei cladiri, dotarea cu echipamente, mijloace fixe si software. Nu este eligibila renovarea spatiilor existente, iar terenul trebuie sa fie liber de sarcini.Fata de sesiunea din 2017, actualul ghid pe Programul Operational Regional 2.2 simplifica mult procedura. Astfel, nu se mai solicita la depunerea dosarului Decizia etapei de incadrare de la Mediu si nu se mai puncteaza depunerea a 2 oferte pentru fiecare echipament ce urmeaza a fi achizitionat.Dovada cofinantarii nu se face la momentul depunerii, ci doar dupa evaluarea proiectului, odata cu transmiterea documentelor necesare contractarii, insa sfatul specialistilor este ca orice companie care doreste sa acceseze o finantare, sa solicitate si o analiza de specialitate unei banci, astfel incat sa aiba certitudinea ca detine resursele necesare implementarii proiectului.Mecanismul cererilor de plata permite companiilor sa achitate cofinantarea, furnizorul livreaza produsele/serviciile si asteapta cca. 45 zile calendaristice incasarea finantarii nerambursabile pentru a-si primi plata. Cu alte cuvinte, beneficiarii de fonduri nu mai trebuie sa imprumute toata suma si apoi sa astepte rambursarea.Pentru a avea un proiect eligibil si un punctaj care sa asigure contractarea, primul pas este verificarea bilantului pe 2018, chiar si provizoriu, precum si analiza indicatorilor, pentru a-i identifica pe cei pe care ii poate creste ca urmare a implementarii proiectului.Atat planul de afaceri, cat si cererea de finantare trebuie pregatite cu rigurozitate. Este important ca orice companie sa elaboreze cu atentie previziunile financiare: raportul venituri -cheltuieli, numarul de locuri de munca create, stabilirea salariilor personalului.Proiectele se depun exclusive online, pe platforma MYSMYS. Odata aprobate, greul abia incepe intrucat implementarea (achizitiile, rapoartele de progres, cererile de plata/rambursare) necesita respectarea cu strictete a legislatiei, altfel compania risca aplicarea de corectii.Pentru ca o companie sa poata pregati si mai apoi implementa un proiect de succes, este recomandabila colaborarea cu un consultant pe fonduri europene cu minimum 5-7 ani experienta in domeniu, care poate proba finalizarea cu succes a cel putin 20-30 de proiecte, cu atat ma mult cu cat cheltuiala privind consultanta este eligibila in proportie de 50%.Perioada de evaluare a proiectelor este de circa 6 luni si apoi urmeaza semnarea contractului. Dupa anuntul obligatoriu in presa privind inceperea proiectului, se deruleaza procedurile de achizitie privind fie contractorul general pentru constructii, fie furnizorii de echipamente.Beneficiarul de fonduri europene nu poate construi in regie proprie sau cu rude pana la gradul 4, ci trebuie sa selecteze un antreprenor general cu cat mai multa experienta in domeniu, care va executa lucrarea pe baza proiectului tehnic.Trebuie urmarit si respectat bugetul aprobat, cat si calendarul de implementare a proiectului. In cazul in care trebuie prelungite anumite activitati sau trebuie aduse modificari, se fac fie notificari, fie acte aditionale la contractul de finantare, daca sunt schimbari importante.Toti beneficiarii trebuie sa parcurga cu grija obligatiile si responsabilitatile incluse in Contractul de finantare, sa mentina o relatie foarte stransa cu ofiterul de monitorizare a proiectului, astfel incat implementarea proiectului sa decurga conform planificarii, iar compania sa poata realiza cresterile previzionate.